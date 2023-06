Voorvechter van de vrijheid van meningsuiting Meindert Fennema (77) overleden

Meindert Fennema. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Fennema onderzocht onder andere anti-immigratiepartijen als de PVV en economische en politieke elites. Befaamd werd zijn HJ Schoo-lezing in 2009, waarin hij het recht verdedigde van politici als Geert Wilders en Hans Janmaat om hun mening te geven. Hij hekelde politici die niet met ze in debat wilden. Fennema publiceerde in 2010 een biografie over Wilders en begeleidde PVV’er Martin Bosma bij diens promotie.

Zijn scherpe meningen uitte hij voor een belangrijk deel in columns en ingezonden stukken in kranten. Van 2012 tot 2014 was hij columnist bij de Volkskrant. Zijn eigen politieke voorkeur lag ter linkerzijde: Fennema was enkele jaren actief voor GroenLinks in de gemeente Bloemendaal en zat, tot de opheffing in 1989, bij de Communistische Partij van Nederland.

Fennema groeide op in het Utrechtse Zeist in een Fries gezin, rondde het gymnasium af en studeerde sociologie aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens ging hij politicologie studeren aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij de rest van zijn leven aan verbonden zou blijven. In 2002 werd hij er aangesteld als hoogleraar.

Naast de biografie over Wilders schreef hij meerdere boeken, waaronder de sterk autobiografische roman Het slachthuis en een boek met memoires uit zijn studententijd, toen hij lid was van het Utrechtsch Studenten Corps en daarna van de Communistische Partij van Nederland. ‘Ik ben erg tevreden over mijn carrière. Alleen was ik achteraf liever historicus geweest dan politicoloog, en misschien nog iets liever romanschrijver’, zei hij in een interview met de Volkskrant uit 2013.

Fennema was getrouwd met Caroline van Dullemen. Hij was al geruime tijd ziek toen hij maandagavond overleed in Amsterdam.