Voortvluchtige psychiatrisch patiënt Peter M. opgepakt door politie

Dronefoto van het gebied rondom de forensisch-psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder. Beeld ANP

Eerder verklaarde de zus van Peter M. dat hun moeder door de politie werd beveiligd, omdat de vrees bestond dat hij haar iets wilde aandoen.

De verdwijning van M. was opvallend, omdat hij in dezelfde forensische psychiatrische kliniek verbleef waar ook de moordenaar van Anne Faber woonde. Later bleek uit onderzoek dat de kliniek deze Michael P. op een onverantwoorde manier vrijheden had verleend, zonder de veiligheid van de maatschappij voldoende in het oog te houden.

In de hoop nieuwe problemen te voorkomen, zullen het ministerie van Justitie en Veiligheid en de gemeente Zeist de komende drie maanden dagelijks contact hebben met de kliniek Fivoor in Den Dolder. Dat heeft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) donderdag afgesproken met de directie van de kliniek, die dat tegenover het ANP heeft bevestigt.

Dekker riep de directie na het bekend worden van de verdwijning van Peter M. meteen op het matje. Naast de afspraak voorlopig dagelijks contact te hebben, heeft de directie toegezegd ‘eerder en helderder’ te communiceren bij incidenten, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Fivoor kreeg de afgelopen dagen forse kritiek omdat het vertrek van M. aanvankelijk niet was gemeld aan zijn familie, omwonenden van de kliniek of lokale autoriteiten. De burgemeester van Zeist moest van een journalist van het Algemeen Dagblad horen dat de M. niet van verlof was teruggekeerd.

Deze passage in het artikel van @rtvutrecht is ook tekenend. De gemeente Zeist was niet op de hoogte, pas nadat ik belletjes ging plegen besloot de kliniek te gaan communiceren. Ontsnapte patiënt was toen al drie nachten spoorloos. pic.twitter.com/ewbF9yewvw Yelle Tieleman

M. werd vervolgd omdat hij in 2017 via internet had gezegd dat hij het station van Dordrecht met een atoombom wilde opblazen. Ook had hij iemand in Dordrecht aangevallen. M. werd vorig jaar van rechtsvervolging ontslagen, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was, een oordeel dat in hoger beroep werd gehandhaafd. Wel werd hij voor de periode van een jaar in de kliniek geplaatst.

Woensdag bracht de kliniek de verdwijning van M. naar buiten. Daarop verspreidde de politie zijn beeltenis, onder meer omdat M.’s medicatie mogelijk opraakte. M. lijdt volgens zijn familie aan schizofrenie en zou psychotisch zijn. Hij zou anderen iets kunnen aandoen.

Volgens BN/De Stem werd M. donderdagmiddag rond half twee herkend toen hij op het station van Breda een kaartje kocht aan het loket. Volgens de krant, die sprak met een medewerker van de dienst Veiligheid en Service van de Nederlandse Spoorwegen, hebben twee veiligheidsmedewerkers hem uit een trein gehaald die op het punt stond te vertrekken naar Dordrecht. Eenmaal buiten is hij aangehouden en overgedragen aan de politie.

Fivoor schrijft op de eigen website dat M. ‘zo snel mogelijk’ wordt teruggebracht naar de kliniek. ‘Het is belangrijk dat zijn behandeling kan worden voortgezet. De patiënt wordt bij terugkomst geplaatst op een gesloten afdeling, waar patiënten niet op verlof gaan. Hij wordt overgeplaatst naar een andere kliniek zodra dat mogelijk is.’