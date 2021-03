Voortvluchtige maffioso ontdekt vanwege zijn recepten op YouTube

Interpol-agenten begeleiden Marc Feren Claude Biart na zijn arrestatie in de Dominicaanse Republiek. Beeld Reuters

Zijn gezicht kwam in de Italiaanse receptenfilmpjes niet in beeld, maar de politie had genoeg aan de tatoeages op Biarts armen. De 53-jarige man werd vorige week gearresteerd in de Dominicaanse Republiek en maandag overgebracht naar de gevangenis in Milaan.

Biart was al jaren op de vlucht, nadat hij in de zomer van 2014 gearresteerd werd in Amsterdam. Daar was hij mede-eigenaar van Casa di David, een Italiaans restaurant in het centrum, maar hield hij zich vooral bezig met cocaïnehandel.

De hobby-kok komt uit Calabrië en zou lid zijn van de lokale maffia ’Ndrangheta. De Calabrese maffia is op dit moment een van de machtigste criminele organisaties ter wereld, omdat zij de Europese cocaïnemarkt vrijwel volledig in handen heeft. De jaaromzet van de ’Ndrangheta wordt geschat op zo’n 50 miljard euro.

Na zijn arrestatie in Nederland wist Biart te ontsnappen naar Boca Chica, een toeristenbestemming in de Dominicaanse Republiek. Jarenlang leidde hij daar een anoniem leven, totdat de kookvideo’s, die hij samen met zijn vrouw maakte, hem vorige week verraadden. Zijn arrestatie is het resultaat van een samenwerking tussen de Italiaanse politie en Interpol.

Bloedbad bij pizzeria

Behalve Biart werd maandag ook een andere belangrijke ’Ndrangheta-voortvluchtige opgepakt in Lissabon. Francesco Pelle is volgens Italiaanse media een van de dertig gevaarlijkste maffiavoortvluchtigen. Hij was betrokken bij de clan-vete die in 2007 leidde tot een bloedbad bij een pizzeria in Duisburg.

Bij de schietpartij vielen zes doden en raakten vier mensen, onder wie een kind, gewond. Pelle, die verdacht wordt van moord, was sindsdien op de vlucht. Hij liep na veertien jaar tegen de lamp toen hij zich onlangs in een Portugese kliniek meldde voor een behandeling tegen covid-19.

Ook in Italië zelf vond vorige week nog een grote anti-’Ndrangheta-actie plaats, waarbij veertien verdachten opgepakt werden. In januari ging het zogenaamde ‘maxi-proces’ tegen de ’Ndrangheta van start in Zuid-Italië. Daarin staan bijna 450 verdachten terecht, maar de golf van nieuwe arrestaties laat zien dat de strijd tegen de Calabrese maffia nog lang niet gestreden is.