Voortvluchtige leider extreemrechtse Gouden Dageraad-partij gearresteerd in Griekenland

Christos Pappas wordt vervoerd naar het kantoor van de openbaar aanklager in Athene. Beeld REUTERS

De Atheense rechtbank bepaalde afgelopen oktober dat de Gouden Dageraad-partij een criminele organisatie is en veroordeelde bijna zeventig leden, onder wie achttien oud-parlementariërs. De veroordelingen betroffen behalve lidmaatschap van de organisatie, ook pogingen tot moord en illegaal wapenbezit.

Pappas en zes andere vooraanstaande leden werden schuldig bevonden aan het leiden van de criminele organisatie en kregen de hoogste straffen. De 60-jarige Pappas was de rechterhand van partijleider Nikolaos Michaloliakos, met wie hij de extreemrechtse groep in de jaren tachtig samen oprichtte.

Gevlucht

Beide mannen werden veroordeeld tot dertien jaar celstraf, maar omdat Pappas de maximale anderhalf jaar voorlopige hechtenis al had uitgezeten, kwam hij kort voor het eindoordeel op vrije voeten en kon hij vluchten. De oud-parlementariër was spoorloos sinds 1 oktober, toen hij zich eigenlijk op het politiebureau had moeten melden. ‘Met de arrestatie van Pappas is het hoofdstuk van deze criminele organisatie eindelijk afgesloten’, verklaarde een opgeluchte overheidswoordvoerder donderdag.

Pappas vervulde een centrale rol in de extreemrechtse partij, die vooral tijdens de crisisjaren sterk groeide en op haar hoogtepunten in 2012 en 2015 zo’n 7 procent van de Griekse stemmen haalde. Bij de laatste verkiezingen in 2019 verdween de Gouden Dageraad uit het parlement, toen het – al diep verwikkeld in het jarenlange megaproces – de kiesdrempel niet haalde.

Huiszoeking

De juridische zaak tegen de Gouden Dageraad kwam op gang, nadat een partijlid in 2013 de linkse rapper Pavlos Fyssas doodstak in de straten van Athene. Na die moord vond er ook een huiszoeking plaats bij Pappas, waarbij de politie belangrijk bewijsmateriaal vond voor het latere proces.

Het ging onder meer om een organogram van de partijstructuur en een harddrive met daarop foto’s van hemzelf en Michaloliakos, die de Hitlergroet brengen voor een nazivlag, met hakenkruisbanden om de arm. Op een ander incriminerend filmpje leert Pappas een kind om de Hitlergroet te brengen.

Tip

Donderdag trof de politie hem in een appartement in een Atheense buitenwijk, waar hij geregistreerd stond onder een valse naam. De 52-jarige vrouw die hem onderdak bood is aangemerkt als verdachte, vanwege het verbergen van een voortvluchtige crimineel.

Griekse media melden dat de van oorsprong Oekraïense vrouw gelieerd is aan de nieuwe partij van voormalig Gouden Dageraad-voorlichter Ilias Kasidiaris. Ook Kasidiaris werd in oktober tot dertien jaar cel veroordeeld, maar richtte een paar maanden daarvoor nog ‘De Grieken voor het Vaderland’ op. De partij zet de ideeën van Gouden Dageraad vrijwel woordelijk voort, maar verklaart zich niet met het fascisme en nazisme te willen associëren.

Kort na de veroordeling in oktober vermoedde Griekenland nog dat Pappas naar het buitenland gevlucht was. Het land vaardigde een Europees arrestatiebevel uit en waarschuwde Interpol, maar het lijkt erop dat de crimineel zich negen maanden lang onder hun neus verborg. De politie kwam Pappas uiteindelijk op het spoor na een tip. Vrijdag is hij overgebracht naar de Domokosgevangenis in centraal-Griekenland, waar ook de rest van de partijtop hun straf uitzit.