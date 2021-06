Voortvluchtige Conings doodde zichzelf, Belgische minister noemt filmen van lijk ‘verwerpelijk’

Politie nabij de plek waar het lichaam werd gevonden. Beeld AFP

De militair was sinds half mei voortvluchtig en gold als terreurverdachte. Hij bedreigde topviroloog Marc Van Ranst en andere Vlaamse prominenten, uit ‘verzet’ tegen de coronamaatregelen in België. Zijn lichaam werd zondag levenloos aangetroffen in het Dilserbos, onderdeel van het Nationaal Park Hoge Kempen.

Honderden politieagenten zochten wekenlang naar de ex-militair, die een arsenaal aan wapens stal uit een kazerne. Zelfs het Belgische leger werd ingezet bij de klopjacht op de voortvluchtige korporaal. Conings werd uiteindelijk gevonden door de burgemeester van een buurgemeente. Johan Tollenaere was zondagochtend onderweg op zijn mountainbike, met vrienden door moeilijk begaanbaar terrein, toen hij meende een ‘sterke lijkgeur’ te ruiken. Hij ontdekte het lichaam en stelde de politie op de hoogte.

Het federaal parket verklaarde maandag dat ook een andere fietser zondagochtend een sterke geur van ontbinding uit het bos opmerkte. Deze persoon is volgens het parket het bos ingegaan en heeft het levenloze lichaam van Conings gefilmd. Hij is verhoord door de politie ‘omdat hij na de plek te hebben gefilmd de beelden lijkt te hebben aangeboden aan een Duits mediabedrijf’, aldus de verklaring. Hiervoor is ‘een apart strafdossier geopend’.

Maandag publiceerde de krant Bild beelden van het lichaam van Conings. Minister van Justitie Vincent van Quickenborne noemt die actie ‘verwerpelijk’ en ‘vreselijk voor de nabestaanden’.