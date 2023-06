Voorstellen voor versnelde asielprocedure treffen groot deel van de mensen die naar Europa komen

Meer dan zestig migranten kwamen om toen deze boot voor de kust van Italië zonk. Beeld AFP

In het nieuwe asielakkoord staat dat personen uit een land waaruit minder dan 20 procent van de aanvragen wordt ingewilligd, een versnelde procedure krijgen aan de grens. Dit moet het uitzetten van afgewezen asielzoekers vergemakkelijken.

In 2022 ontvingen Europese lidstaten 885 duizend eerste asielverzoeken, waarvan zo’n 250 duizend uit landen met een te lage erkenningsgraad. De meeste van deze verzoeken kwamen uit Colombia (42 duizend) en Pakistan (33 duizend).

Colombianen komen vaak per vliegtuig naar Spanje, waar ze eerst negentig dagen kunnen verblijven zonder visum. Pakistanen doen de meeste aanvragen in Italië na een tocht over de Middellandse Zee. Andere grote groepen die vermoedelijk in een versnelde procedure zouden belanden, zijn Bengalezen, Indiërs, Georgiërs, Marokkanen en Tunesiërs.

Het grootste deel van deze procedures zal waarschijnlijk plaatsvinden in Italië, waar vorig jaar 105 duizend aankomsten werden geregistreerd, bijna allemaal over zee. In Griekenland arriveren tegenwoordig een stuk minder asielzoekers dan tijdens de vluchtelingencrisis van 2015; vorig jaar 18 duizend. De teller in Griekenland staat sinds 2015 in totaal op 1,2 miljoen.