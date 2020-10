Voorstel evenementensector: met sneltests vooraf kan publiek weer terugkeren

Bezoekers worden getest op covid-19 voorafgaand aan de eredivisiewedstrijd tussen Feyenoord Rotterdam en ADO Den Haag eind september. Het was een proef van het Erasmus MC samen met de GGD en de universiteit van Wageningen en Delft. Beeld ANP

‘Maak ons deel van de oplossing en niet van het probleem’, is de centrale gedachte, uitgesproken door directeur Jan de Jong van de ECV, de Eredivisie CV. ‘Hoe gaan we uiteindelijk met elkaar die anderhalve meter doorbreken?’ De sector begrijpt dat dat pas mogelijk is als het aantal besmettingen weer lager is, als het zogenoemde reproductiecijfer weer onder de 1 ligt. De Jong: ‘De tweede golf is sneller gekomen dan gedacht, maar dat ontslaat ons niet van de plicht anticyclisch te blijven denken. Uiteindelijk moeten we als maatschappij terug naar het oude normaal. Anders overleeft de evenementensector niet.’

Het betaald voetbal is volgens hem ver met protocollen. Veel geld is geïnvesteerd om het voetbal coronaproof te maken, in eerste instantie voor beperkt publiek. Toch viel vorige week het regeringsbesluit om minimaal drie weken in lege stadions te spelen. Dat is het voetbal tegengevallen.

Virusvrij

In het plan kunnen toeschouwers dichter bij elkaar zitten dan anderhalve meter. ‘Als je van te voren maar kunt aantonen dat bezoekers niet besmet zijn. Wat weerhoudt ons er dan van om ze in de openlucht of in theaters bij elkaar te laten zitten? Dat kan door sneltests te doen. De sector wil daarin investeren. Dat je zegt tegen iemand die bijvoorbeeld naar het stadion wil: voor vijf of tien euro heb je een sneltest. Zo'n test komt snel beschikbaar op de markt. Als jij op een bepaald moment naar het stadion komt, kunnen wij aantonen dat je virusvrij bent, en kun je naar binnen.’

De Jong benadrukt dat het plan, dat woensdag is aangeboden aan een aantal ministeries, voor de hele industrie geldt. Denk daarbij aan andere sportevenementen, concerten en festivals. ‘We willen in het voetbal op tien of twaalf locaties experimenten met zogenoemde fieldlabs. Bijvoorbeeld sneltests op 200 supporters. Ze moeten bereid zijn ruim van te voren te komen. Zijn ze negatief, dan kunnen ze bij elkaar zitten. Dat aantal kun je vrij snel uitbreiden. Het is slechts een van de manieren om perspectief te bieden. Dat kan ook met medische mondkapjes. Maar wil je daarmee naar het stadion? Menig supporter zal zeggen: ik ga liever met een medisch mondkapje naar het voetbal dan niet naar het voetbal.’

Het voetbal sprak vorige week met minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport, onder meer om over deze plannen te praten. ‘Het is de bedoeling dat de fieldlabs snel worden uitgerold, maar uiteindelijk beslist het kabinet daarover. Ons advies is: gebruik de evenementen als laboratorium. Hoe mooi is het dat je daar kunt experimenteren, om op te kunnen schalen. Daar heb je als hele samenleving iets aan. Dat zeggen wetenschappers ook, onder wie Casper van Eijk, de clubarts van Feyenoord. Gebruik dat voetbal en de andere evenementen om de wetenschap te vergroten. Al begrijp ik ook wel dat er nu veel consternatie is over de oplopende cijfers.’