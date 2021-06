Voorstanders van betwist Feyenoord City thuis bedreigd en geïntimideerd

De plannen voor Feyenoord City omhelzen onder meer een nieuw voetbalstadion, bijna vierduizend nieuwe woningen en ruimte voor winkels en horeca. Beeld ANP

Feyenoord City is een ambitieus bouwproject, met onder meer een nieuw voetbalstadion dat de Kuip moet vervangen, bijna vierduizend nieuwe woningen en ruimte voor winkels en horeca. Door weerstand onder een deel van de Rotterdammers, meningsverschillen binnen Feyenoord zelf en politieke strubbelingen sleept de kwestie zich al jaren voort.

Nog altijd is onzekerheid over een deel van de financiering van het project, waar in totaal zo’n anderhalf miljard euro meer gemoeid is, maar er zit weer schot in de zaak. In december stemde de gemeenteraad in met het bestemmingsplan, met één stem verschil. Aankomende week zijn er inspraakmomenten bij de gemeenteraad. Er zijn volgens RTV Rijnmond al ruim zeshonderd aanmeldingen, terwijl er plek is voor zestig mensen.

Buijsen is een pleitbezorger van Feyenoord City en speelde naar eigen zeggen een belangrijke rol in de begindagen van het project, onder meer bij het binnenhalen van het internationale architectenbureau OMA. Nu is hij niet meer betrokken bij de uitvoering. ‘Al blijkt het niet veel uit te maken, ze staan toch voor je deur.’

Zaterdag kwam er een melding binnen van een groep van enkele tientallen supporters die adressen aan het langsgaan waren, bevestigt een politiewoordvoerder. ‘We hebben die personen allemaal gecontroleerd, hun gegevens genoteerd en hun auto’s gecontroleerd. Er zijn fakkels gevonden en in beslag genomen. Daarna hebben we ze weggestuurd.’ Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Laster

Buijsen kreeg al eerder te maken met intimidatie. ‘Ik raakte in 2012 betrokken, sindsdien heb ik zes keer bij de politie gezeten voor het melden van bedreigingen, intimidaties, smaad en laster. Ze schromen niets.’

Volgens hem weet de politie hiervan en rukken ze daarom snel uit als hij een melding doet. ‘Dat werkt. Binnen een minuut na mijn melding stonden er gisteren twaalf politie-auto’s en -busjes. Ze hebben ook de straat afgesloten en de auto’s van een aantal van die gasten onderzocht.’

De politiewoordvoerder bevestigt het aantal auto’s en busjes dat op de melding af is gegaan. ‘Als je twee collega’s op dertig man af zou sturen, is dat ook niet verstandig. Je wil wel iedereen kunnen controleren.’

Zaterdag plaatste de leiding van Feyenoord een paginagrote advertentie in het AD Rotterdams Dagblad om te onderstrepen dat een nieuw stadion wat Feyenoord betreft goed is voor Feyenoord en voor Rotterdam. Buijsen vermoedt dat die advertentie de aanleiding vormde voor supporters die tegen de plannen zijn om huizen langs te gaan. Hij vreest dat de inspraakmomenten opnieuw aanleiding kunnen zijn voor intimidatie, of erger.

De politie houdt het ‘sentiment rond het vraagstuk’ in de gaten, aldus de woordvoerder. ‘Je ziet in het stadion ook vaker spandoeken hierover. Als de openbare orde of de veiligheid van mensen in gevaar komt, grijpen wij uiteraard in.’