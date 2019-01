Voorstanders Lelystad Airport roepen Rutte op tot actie tegen ‘verhalenvertellers’

Stichting Lelystad Airport moet door!, bestaand uit voornamelijk ondernemers, publiceerde de brief zaterdag. Dat is de stichting dezer dagen, behalve bijval, vooral op woedende reacties van tegenstanders van luchtvaart en Lelystad Airport komen te staan. Op sociale media en in mails gaan tegenstanders helemaal los. Een greep daaruit:

‘Op oneigenlijke gronden en valselijke berekeningen legt een handvol ondernemers hun wil op aan het overgrote deel van de bevolking’. En: ‘Niet gehinderd door enig verstand van zaken worden de ecologische gevolgen van luchtvaart weggewuifd.’ Plus: ‘Vooral VVD blijven stemmen. Dan gaat het klimaat naar de klote zonder dat het je iets kost.’

De brief, betaald door sponsors van de stichting, is ondertekend door een oud-PvdA-politicus. Stichtingvoorzitter en Lelystedeling Cees Okkerse was Statenlid namens de PvdA en is in het dagelijks leven jurist. Okkerse was maandag wegens een overtocht van Australië naar Nederland niet bereikbaar, bestuurslid Bart Jan Binnerts, notaris in Lelystad, wel. ‘Het lijkt wel of tegenstanders van Lelystad Airport de hele discussie hebben gekaapt. Zeker in de media. Er zijn wel degelijk heel veel mensen voorstander van de luchthaven.’

Onder wie Jop Fackeldey, PvdA-gedeputeerde in Flevoland, alsook burgemeester Ina Adema (VVD) van Lelystad. Nadat die laatste zich een jaar geleden tijdens een ondernemersbijeenkomst had laten ontvallen dat ‘het lijkt alsof voorstanders van de luchthaven helemaal niet bestaan’ bleek dat de aanzet tot de oprichting van de stichting.

‘Gevoelig en emotioneel’

Binnerts: ‘Hoe gevoelig en emotioneel alles ligt, hebben wij al eerder ondervonden. Ondernemers in de regio die ons steunden en met hun bedrijfsnaam op onze site stonden, werden door hun hoofdkantoor gesommeerd om hun naam van de site te verwijderen, want daar zou de firma elders in Nederland dan weer last van hebben.’

Kennelijk is het ‘not done’ om voor de luchthaven te pleiten, zegt Binnerts. ‘Terwijl de Tweede Kamer in meerderheid voor is.’ En tegenstanders zijn vooral ‘verhalenvertellers’, aldus de open brief, die net doen alsof de wijde omgeving van Lelystad straks met oorverdovend lawaai te maken krijgt, moppert Binnerts.

Uit de open brief aan Rutte: ‘De werkelijkheid is dat die vliegtuigen maar over enkele delen van de Veluwe gaan en ze daar veelal op meer dan 2.000 meter overheen vliegen. Kom daar in het westen van Nederland maar eens om!’

Lelystad Airport moet op termijn 45 duizend vluchten van Schiphol gaan overnemen. Het is de bedoeling dat de vrijwel afgebouwde luchthaven (waarin 160 miljoen euro is geïnvesteerd) medio 2020 open gaat, maar minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft zowel met Brussel als binnen de coalitie met hobbels te maken. In het eerste jaar handelt de luchthaven volgens planning twaalf vluchten per dag af.