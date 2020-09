Voorrang voor onderwijs en zorg in de teststraten krijgt tijdelijk karakter

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) op het Binnenhof. Beeld ANP

Minister De Jonge van Volksgezondheid maakte dat vrijdagavond bekend. De regeling wordt bepekt tot zorgpersoneel dat ‘essentieel is voor de continuïteit van de zorg’ en tot het onderwijzend personeel op de basisscholen en in het voortgezet onderwijs, omdat een nieuwe sluiting van die scholen een ontwrichtende werking zou hebben op het maatschappelijk verkeer. Nu al worden klassen naar huis gestuurd en zijn hier en daar hele scholen enkele dagen gesloten.

Het kabinet heeft een tijd geaarzeld met een voorrangsregeling omdat die de toestroom naar de teststraten ingewikkelder maakt. De vrees bestaat dat een voorrangsregeling er toe zal leiden dat de testcapaciteit niet optimaal wordt benut: in de planning moet ruimte worden vrijgehouden voor de mensen met voorrang, maar als op een dag minder van die mensen komen opdagen dan verwacht, zijn er waarschijnlijk weer GGD-medewerkers die even niks te doen hebben. ‘Het wordt complexer', aldus premier Rutte vrijdag.

Niet al het onderwijs

Het mbo, het hoger onderwijs, mantelzorgers en de kinderopvang komen vooralsnog niet in aanmerking, hoewel ook die om voorrang vragen. Premier Rutte zei vrijdag dat het kabinet genoodzaakt is te kiezen. ‘Als je te veel mensen voorrang geeft, dan heb je weer bijna iedereen. Het draait er nu om, te voorkomen dat hele schoolklassen thuis moeten blijven. Of bijvoorbeeld verpleegkundigen die veel patiëntencontacten hebben.’ Het kabinet doet een beroep op werkgevers in het onderwijs en de zorg om alleen medewerkers in te sturen die echt onmisbaar zijn. Sowieso blijft gelden dat mensen coronagerelateerde klachten moeten hebben.

De kinderopvang valt niet onder de regeling omdat die geen verplichtend karakter heeft. Ook wijst De Jonge erop dat de groepen daar kleiner zijn, waardoor klachten van een medewerker minder grote gevolgen hebben: er hoeven minder kinderen naar huis te worden gestuurd.

In navolging van De Jonge waarschuwt ook de premier dat het tekort voorlopig zal blijven bestaan. ‘Dat heeft er ook echt mee te maken dat er veel mensen naar de teststraat gaan zonder klachten. Als samenleving kunnen we helpen door alleen te gaan als we iets hebben. Tegelijkertijd zijn we de capaciteit aan het opschalen.’ Het kabinet hoopt binnen enkele weken zoveel capaciteit te hebben dat de voorrangsregeling weer kan worden ingetrokken.

Minister Slob van Onderwijs waarschuwde scholen vrijdag dat ze voorzichtig moeten zijn met het inkopen van commerciële coronatesten. Nu de wachttijden bij de GGD’s bijna overal zijn opgelopen tot ruim meer dan 48 uur, kiezen sommige scholen voor de commerciële weg om te voorkomen dat leraren met coronagerelateerde klachten dagenlang niet voor de klas kunnen staan. Slob meent echter dat de betrouwbaarheid van commerciële testen ‘discutabel’ is.