Vooroordelen bij Belastingdienst nóg duidelijker aangetoond

In de Toeslagenaffaire gedupeerde ouders praten eind 2020 op het Plein met premier Mark Rutte. Beeld ANP

De bewijzen dat de Belastingdienst burgers van niet-Nederlandse herkomst structureel discrimineert – of dat in elk geval tot voor kort deed – stapelen zich steeds verder op. Dinsdag presenteerde onderzoeksbureau PwC de laatste twee van zijn vijf onderzoeken naar fraudebestrijding door de Belastingdienst. De conclusies zijn weer niet mals: belastingplichtigen met een buitenlandse nationaliteit en/of achternaam lopen meer kans tot fraudeur bestempeld te worden dan andere Nederlanders.

Staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingdienst) kwalificeerde de nieuwste bevindingen van PwC dinsdag als ‘zeer ernstig’, ‘moreel verwerpelijk’ en ‘onacceptabel’. PwC heeft onderzocht hoe belastingmedewerkers na 2014 te werk gingen bij de handmatige controle van aangiften inkomstenbelasting. Jaarlijks worden ongeveer 20 duizend van de 12 miljoen belastingaangiften geselecteerd voor nadere inspectie door een persoon.

Het accountantsbureau stelt vast dat de Belastingdienst daarbij gebruikmaakte van een ‘daderprofiel’ dat mensen van niet-Nederlandse afkomst tot mogelijke fraudeur bestempelde. Dat daderprofiel merkte jonge alleenstaande mannen ‘van buitenlandse komaf’ aan als potentieel verdacht. De Belastingdienst onderwierp deze groep aan extra strenge controles. Deze belastingplichtigen werden opgenomen in het interne frauderegister, de Fraude Signalering Voorziening (FSV). De fiscus bekeek de aangiften van de 244 duizend burgers op deze zwarte lijst veel kritischer dan die van andere burgers. FSV’ers konden bovendien geen betalingsregeling treffen voor belastingschulden.

Instructie voor medewerkers

Het door PwC boven water gehaalde daderprofiel is de zoveelste aanwijzing dat de Belastingdienst vooroordelen koestert jegens Nederlanders met buitenlandse wortels. En dat is niet het enige belastende bewijs dat het accountantsbureau tijdens het onderzoek vond. Zo circuleerde er binnen de Belastingdienst ook een instructie om extra goed te kijken naar aangiften waarin hoge schenkingen aan moskeeën als aftrekpost worden opgevoerd.

Daarbij valt op dat in een andere instructie voor belastingmedewerkers staat dat hoge schenkingen aan kerkelijke instellingen verdacht zijn, mits gedaan door een ‘niet-autochtoon’. Blijkbaar heeft een Machiel Vaessen die 10 duizend euro aan de Rooms-Katholieke Kerk schenkt aanzienlijk minder te vrezen van de Belastingdienst dan een Abdelkader El Kaouakibi die hetzelfde bedrag overmaakt aan zijn plaatselijke gebedshuis.

PwC heeft niet kunnen achterhalen wie deze daderprofielen heeft opgesteld en hoe vaak deze in de praktijk zijn gebruikt. Dit is waarschijnlijk nooit goed vastgelegd, want inmiddels is wel duidelijk dat de administratie bij de Belastingdienst van beroerde kwaliteit is. PwC sluit echter niet uit dat deze (voor bepaalde ambtenaren waarschijnlijk zeer belastende) informatie bewust is gewist voordat de onderzoekers erbij konden.

De Tweede Kamer had het PwC-onderzoek afgedwongen naar aanleiding van het kinderopvangtoeslagenschandaal. Toen deze affaire begin 2019 de kop opstak, beschuldigden een aantal hoofdrolspelers de Belastingdienst al van discriminatie. Van begin af aan viel op dat een zeer hoog percentage van de gedupeerde ouders van niet-Nederlandse afkomst is. Dat feit riep bij een aantal slachtoffers, maar ook bij Tweede Kamerleden, de vraag op of de Belastingdienst zich wellicht aan etnisch profileren heeft bezondigd.

Onuitgesproken suggestie

De dienst ontkende dat in eerste instantie in alle toonaarden: de fraudeopsporing van de dienst Toeslagen zou mensen met een tweede nationaliteit volstrekt hetzelfde behandelen als mensen met alleen de Nederlandse nationaliteit. Dat zoveel gedupeerden een Turkse, Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond hebben, moest dus andere oorzaken hebben (de onuitgesproken suggestie is dat zulke mensen nu eenmaal écht vaker frauderen).

Ook toen wroetende journalisten en Kamerleden e-mails en vergadernotulen boven tafel haalden waarin belastingmedewerkers fraudeverdachten betitelden als ‘Turken’ en ‘een nest Antillianen’, bleef de Belastingdienst ontkennen dat de fraudebestrijders van de dienst Toeslagen zich lieten leiden door racistische vooroordelen. De denigrerende bewoordingen zouden – weliswaar betreurenswaardige – ‘incidenten’ zijn en niet representatief voor de houding van de gemiddelde belastingmedewerker.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) sloeg in juli 2020 de eerste bres in deze verdedigingslinie. In een vernietigend rapport stelde de privacywaakhond dat de Belastingdienst Nederlanders met een migratieachtergrond wel degelijk stelselmatig discrimineerde. Het automatiseringssysteem van de dienst Toeslagen kende toeslaggerechtigden met een dubbele nationaliteit namelijk een hoger frauderisico toe dan toeslagaanvragers van Nederlandse komaf. Ook dit had de Belastingdienst tot op dat moment bij hoog en bij laag ontkend.

Als gevolg van het ‘allochtonen-vooroordeel’ in de automatisering werden toeslagaanvragen van ouders van kleur relatief vaak geselecteerd voor extra controle. Dit pakte desastreus uit, omdat ouders in de praktijk heel moeilijk konden bewijzen dat ze wél recht hadden op toeslag. Een klein foutje, zoals een ontbrekende handtekening, lokte al snel enorme terugvorderingen uit.

Gericht naar nationaliteit gezocht

De AP ontdekte daarnaast dat individuele belastingambtenaren tijdens fraudeonderzoeken soms gericht onderzoek deden naar groepen van een bepaalde nationaliteit. Zo onderwierp een medewerker eens alle Ghanese toeslagaanvragers aan nadere inspectie. Dit naar aanleiding van één fraudezaak in de Bijlmer waarvan een aantal Ghanezen de spil vormden.

Vorige maand kwamen er nog meer bewijzen naar buiten dat discriminatie van ‘buitenlanders’ geen incident is bij de Belastingdienst. Uit aantekeningen in de FSV, de zwarte lijst van fraudeverdachten, blijkt dat samenwonen met veel mensen met een familienaam die duidt op een migrantenafkomst als belastend bewijs werd beschouwd. De Belastingdienst in Maastricht voerde extra controles uit bij startende ondernemers van niet-westerse komaf. ‘Veel allochtonen’ als klant hebben is kennelijk ook een frauderisico, blijkt uit weer een andere aantekening in de FSV.

Staatssecretaris Van Rij werkt aan een compensatieregeling voor de (minstens) 120 duizend mensen die ten onrechte als fraudeur in de FSV stonden. Hij verwacht in april met een eerste voorstel te komen.