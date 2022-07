Voornemen van PvdA om vóór het Ceta-verdrag te stemmen, getuigt van diepe kloof in het linkse kamp

Met een reusachtig Paard van Troje doen demonstranten uit verschillende partijen een beroep op de Eerste Kamer om niet voor het Cetaverdrag met Canada te stemmen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Als sociaal-democraat heb ik me mijn hele leven ingezet voor de waarden van de democratische rechtsstaat. (...) De geschiedenis van de sociaal-democratie leert dat een betere toekomst alleen door voortdurende inzet en strijd worden bereikt.’ Zo onderstreept PvdA-senator Ruud Koole maandag het voornemen van zijn fractie om dinsdag voor Ceta, het handelsverdrag met Canada, te stemmen.

Met de tegenstand van alle andere oppositiepartijen, is het de PvdA die – na eerst in de Tweede Kamer tegen te hebben gestemd – nu het kabinet aan een meerderheid helpt en de ratificatie van het verdrag zekerstelt. Voor de PvdA en GroenLinks, de partijen die flirten met verdergaande samenwerking, is dit een gênant moment dat herinnert aan de verschillen tussen beide partijen. Buiten de vergaderkamer laten demonstranten van zich horen, in de PvdA zelf tekenden honderden leden een petitie die opriep om tegen te stemmen.

Tevergeefs. In een ultieme poging de ‘collega’s van de PvdA’ te overtuigen, zegt GroenLinks-senator Farah Karimi: ‘Wat mij verbaast: alle milieuorganisaties in Nederland, alle vakbonden, alle progressieve krachten in Nederland zeggen ‘niet doen’, maar u zegt nee. Dat is toch niet te verklaren?’ Koole: ‘Dat is wél te verklaren: we hebben een inhoudelijke afweging gemaakt. Dat anderen tegen zijn, vrijwaart je er niet van inhoudelijk na te denken over dit verdrag.’

Halfvol of halfleeg glas

Voor de middenpartijen is het een klassiek geval van halfvol of een halfleeg glas. Of, zoals een aantal voor-stemmende senatoren zegt: ‘Het goede is de vijand van het betere.’ Voor Koole worden met Ceta stappen vooruit gezet ten aanzien van eerdere verdragen en ook eerdere mechanismes voor geschillenbeslechting. Voor de rest van de linkse oppositie is Ceta een symbool voor veel kwaden in de wereld: het ‘neoliberalisme’, de ‘hyperglobalisering’, en het ‘economisme’.

Bovendien wordt een ‘hof voor multinationals’ opgericht voor geschillenbeslechting. ‘Het draagt bij aan de afbrokkeling van de democratie’, zegt Karimi. Bastiaan van Apeldoorn (SP) noemt het ronduit ‘ondemocratisch’. De rechtse oppositie zegt wel van handel te houden, maar wijst het verdrag ook af omdat het een inbreuk zou betekenen op de Nederlandse soevereiniteit.

Clash van twee werelden

Een clash van twee werelden en wereldbeelden dus, maar ook van twee partijculturen. De sociaal-democraat Koole plaatst zichzelf in de traditie van ‘wat Joop den Uyl het zondige ras der reformisten noemde’. Bij die categorie voelt Koole zich thuis, zegt hij: ‘Een reformist, stapsgewijs naar een betere toekomst.’ Karimi plaatst haar betoog in de context van klimaatverandering, Greta Thunberg, en de strijd tegen ‘economisme’. ‘En wat heeft dat met Ceta te maken? Alles.’ Neoliberalisme, het ‘dominante economische model dat mens, dier en natuur’ opoffert aan ‘winstmaximalisatie’, heeft deze crisis veroorzaakt.

Ook armoede en extreme ongelijkheid zijn er het gevolg van, zegt Karimi. ‘Voortzetten van het neoliberale economisme kan echt niet meer, met meer meer en nog meer groei, meer meer en nog meer uitputting van de aarde, meer meer en nog meer productie en consumptie. Meer, meer en nog meer export moet ophouden.’

Zo staat maandag de (als vaak innerlijk verscheurde) sociaal-democratie, met haar strijd van kleine stapjes vooruit, tegenover GroenLinks dat Ceta afwijst als ‘bij uitstek een neoliberaal verdrag’ dat de ‘macht van multinationals vergroot en leidt tot handel ten koste van onze planeet’.

Meer dan alleen handel

‘Er woedt een verschrikkelijke oorlog’, begint Koole zijn betoog. ‘Oekraïne vecht voor onze democratische waarden.’ Democratie staat wereldwijd onder druk, China wordt steeds belangrijker. ‘Tegen deze achtergrond van deze instabiele wereld hebben we Ceta gewogen’, zegt Koole. ‘Een handelsverdrag gaat over meer dan alleen handel. Het draagt bij aan een krachtige positie van Europa in de wereld en aan een internationale orde gebaseerd op regels in plaats van bruut geweld en het recht van de sterkste.’

Op dat moment wordt het Bastiaan van Apeldoorn (SP) teveel. ‘Mijn klomp breekt. Dankzij Poetins inval in Oekraïne zitten we straks decennia vast aan een neoliberaal fossiel verdrag?’ In zijn eigen bijdrage gaat Van Apeldoorn herhaaldelijk tekeer tegen de ‘neoliberale hyperglobalisering’. Het gedraai van de PvdA (eerst voor, toen tegen, nu in de senaat voor) is vandaag de boksbal van de hele linkse oppositie. ‘Partij van de Zuidas’, zegt senator Nicolai van de Partij voor de Dieren.

Multinationals boven mensen

Van Apeldoorn spreekt, verwijzend naar het PvdA-standpunt in de Tweede Kamer, van een ‘vorm van globalisering waarin multinationals boven mensen worden gesteld.’ Hij spreekt van een ‘zwarte dag voor iedereen die strijdt voor een betere wereld’. Volgens Koole is zijn SP-collega ‘een beetje PvdA aan het bashen’. Zijn antwoord getuigt nogmaals van de kloof in het linkse kamp: ‘Juist om het neoliberalisme te kunnen temmen, moet je afspraken maken waarbij op basis van regels met elkaar wordt omgegaan. Dat is een grote stap vooruit.’

Koole is trots dat er een nieuwe klachtenprocedure bij alle EU-handelsverdragen is gekomen. Karimi bestrijdt hem met citaten van boze PvdA’ers en toont zich ‘heel teleurgesteld’. Diederik van Dijk (SGP) citeert Godfried Bomans: ‘Er wordt nooit iets nieuws gezegd. Er wordt altijd iets nieuw gezegd.’