Voorman PO in Actie: ‘Investeer in de publieke sector, niet in het afschaffen van de dividendbelasting’

U gaat staken, lees ik op de voorpagina van het Algemeen Dagblad.

‘Eh, dat is niet helemaal goed gegaan. Wij doen geen oproep tot staking. Sterker nog, we hebben er alles aan gedaan om dat woord te vermijden. Voor de politie, defensie en de spoedeisende zorg ligt een staking heel lastig. Misschien gaan we ooit het werk wel neerleggen, maar dat ligt nog niet vast. Het doel is nu vooral om de vier sectoren samen te brengen en te zorgen dat het kabinet in ons gaat investeren en niet in het afschaffen van de dividendbelasting.’

Geen staking dus. Wat bent u dan van plan op 2 oktober?

‘We willen een gezamenlijk signaal afgeven. Met een manifestatie of een protestmars of iets anders. Daar denken we nog over. Eerst moeten we massa creëren.’

Hoeveel massa is er al?

‘De verschillende actiegroepen in het onderwijs doen mee. Zorg in Actie is aangehaakt met hun 30 duizend leden. En we hebben contact met Malieveld 2.0, de groep die nu de acties bij de politie organiseert. Die waren aanvankelijk enthousiast, maar wachten nu nog even af. Bij defensie zijn we nog geen grassrootsbeweging tegengekomen. Maar we hopen snel met medewerkers daar in conclaaf te kunnen.’

En de vakbonden, doen die mee?

‘We vinden het veel sterker om bij de individuele leraren, zorgverleners, agenten en militairen te beginnen en niet bij de vakbondsbestuurders. Alle steun is welkom, ook van de bonden, maar we beginnen op de werkvloer. Er melden zich al veel mensen aan bij onze Facebookgroep.’

Wat is er mis met de bonden?

‘Er zijn er zo veel en ze trekken zelden met elkaar op. Dat hebben we in het onderwijs al ervaren, waar je onder andere te maken hebt met FNV, AOb en CNV Onderwijs. In de andere sectoren zie je hetzelfde beeld.’

Is samenwerken met de andere sectoren niet een risico voor PO in Actie. Als er geld vrijkomt, moeten de leerkrachten het straks delen met de verpleegkundigen.

‘Vorige week zaten we bij Arie Slob aan tafel, de minister van Onderwijs. Daar kregen we opnieuw het deksel op ons neus. Hij blijft herhalen dat er geen geld is, dat zijn polsstok niet lang genoeg is.

‘Ondertussen zagen we dat er in andere sectoren ook grote problemen zijn. Er zijn megagrote personeelstekorten in de zorg, bij defensie en de politie. De hele publieke sector staat in de fik. Er is sinds 2010 voor 61 miljard bezuinigd, schreef informateur Herman Tjeenk Willink in zijn eindverslag. Daarom zie je nu overal personeelstekorten, een oplopende werkdruk en salarisachterstanden. De tijd was rijp om gezamenlijk op te trekken.’

Jullie willen op 2 oktober actievoeren. Is dat niet te laat? Prinsjesdag is dan al achter de rug.

‘In de eerste week van oktober komt het nieuwe belastingplan in de Tweede Kamer ter sprake. Het afschaffen van de dividendbelasting komt daar ook in voor. Dat is het moment om in actie te komen, dus dan komen we met acties.’

En als dat niets oplevert?

‘Die afschaffing van de dividendbelasting heeft geen maatschappelijk draagvlak. En ook in de Tweede Kamer zijn de meeste partijen tegen het plan. Wat heeft dat met democratie te maken? Als de plannen toch doorgaan, is dat voor ons een startpunt voor nieuwe en hardere acties.’

Iets anders: u en uw collega Thijs Roovers zouden per 1 oktober stoppen als voormannen van PO in Actie, kondigde u onlangs aan. Hoe zit dat?

‘Het wordt iets later. We kunnen stilletjes afscheid nemen of met een big bang. We hebben gekozen voor de big bang. Omdat het nodig is, hè? Het gaat niet om ons.’

U trekt zich helemaal terug?

‘We gaan op in de massa. Of, zoals Thijs het ooit zei, we keren vanuit de kopgroep terug in het peloton.’