Voormalige topambtenaar Amsterdam, Saadia Ait-Taleb, vrijgesproken van fraude

Saadia Ait-Taleb (midden) en haar advocaat Richard Korver (rechts) komen aan bij de rechtbank in Amsterdam. Beeld ANP

Ait-Taleb, die bij de hoofdstedelijke gemeente werkte als programmamanager voor het team radicalisering en polarisatie, werd in 2017 door oud-burgemeester Van der Laan ontslagen na vermoedens van belangenverstrengeling tussen 2015 en 2016. Toen was ze verantwoordelijk voor een geheime, zogenoemde ‘grijze campagne’, waarmee Amsterdamse jongeren met onlinevideo’s van radicale gedachten moesten worden afgebracht.

Tijdens het ontwikkelen van de campagne zou Ait-Taleb heimelijk een liefdesrelatie met de hoofdpersoon van de filmpjes hebben gehad, aan wie ze meerdere opdrachten zou hebben gegund. Saïd J. had een lucratieve klant aan de gemeente: hij zou voor enkele tonnen voor verschillende projecten hebben gefactureerd.

De gemeente verweet Ait-Taleb dat zij een relatie met Saïd J. verzweeg, en dat ze hem hielp bij de offertes die ze vervolgens accordeerde. Ait-Taleb ontkende dit – volgens haar ging de relatie niet verder dan ‘een beetje flirten’ – en vocht haar ontslag aan.

Een bestuursrechter bepaalde juni vorig jaar dat Van der Laan de antiradicaliseringsambtenaar terecht had ontslagen: Ait-Taleb heeft ‘in elk geval de schijn van belangenverstrengeling laten ontstaan, door met een zakelijke relatie ook een privérelatie te onderhouden’. Zij erkende dat ze ‘meer reflectiemomenten had moeten inbouwen’. Maar strafontslag, de zwaarste disciplinaire maatregel binnen het ambtenarenrecht, was volgens haar advocaten een disproportioneel zware maatregel voor die overtreding. Zij gingen tegen de uitspraak in beroep – dat loopt nog.

Geen bewijs

In het strafproces naar valsheid in geschrifte zei de aanklager echter afgelopen juni al dat er geen bewijs is dat Ait-Taleb heeft gefraudeerd met drie rekeningen van 18 duizend euro, bedoeld voor de geheime campagne. Ze was hooguit ‘slordig’. Wel zou Saïd J. schuldig zijn: volgens de aanklager kon niet worden bewezen dat hij de werkzaamheden waarvoor hij werd betaald, ook daadwerkelijk heeft verricht. De rechter stelt dat hij onschuldig is: hij heeft het gevraagde werk gewoon verricht.

‘Saadia is opgelucht’, zegt haar advocaat Richard Korver. ‘Als de gemeente direct bij de aangifte melding had gemaakt van die grijze campagne, was het nooit zover gekomen. Daardoor werd zij door de gemeente in een onmogelijke positie geplaatst: door de vertrouwelijkheid van de campagne moest ze zaken buiten de boekhouding houden.’

Volgens Korver krijgt het hoger beroep in Ait-Talebs ontslagzaak door deze uitspraak ‘een heel andere kleuring’. ‘Als de gemeente Amsterdam verstandig is, gaat die snel met Saadia in gesprek over een onderlinge schikking. En anders zal de bestuursrechter zich erover uitspreken.’

Ait-Taleb stelt dat de gemeente haar reputatieschade heeft berokkend, die door de vele media-aandacht voor de zaak ‘enorm’ is. ‘Wat mij is overkomen, gun je je ergste vijand niet’, zei ze. ‘Van mij is afgepakt waar ik goed in was: de samenleving dienen. Een baan vinden lukt me niet. Ik heb torenhoge schulden. En de situatie heeft zijn weerslag op mijn fysieke en mentale gezondheid.’

Voordat de gemeente Amsterdam aangifte tegen haar deed, had ze een onberispelijke staat van dienst.

‘De uitspraak is helder’, laat een woordvoerder van de gemeente Amsterdam weten. ‘De burgemeester zal de gemeenteraad binnenkort uitgebreid informeren over de eventuele gevolgen van de uitspraak en de verdere afhandeling van de zaak Ait-Taleb.’ Tot die tijd onthoudt de gemeente zich van commentaar.