Voormalige president van Brazilië Collor veroordeeld voor aannemen smeergeld

Oud-president van Brazilië Fernando Collor de Melo (rechts) met een andere voormalige president van het land, Jair Bolsonaro. Beeld REUTERS

De aanklacht tegen Collor vloeide voort uit het werk van de prominente Braziliaanse anti-corruptie-eenheid Lava Jato (Operatie Wasstraat), die tussen 2014 en 2021 het grootste corruptieonderzoek uit de geschiedenis van het land uitvoerde. Hij zou de smeergeldbetalingen hebben ontvangen tussen 2010 en 2014. Collor was toen senator.

Zes van de tien rechters van het Hooggerechtshof bevonden hem donderdag schuldig, waardoor de veroordeling zeker is, maar de andere vier rechters van het hof spreken woensdag nog hun oordeel uit. Dan wordt ook duidelijk welke straf Collor krijgt opgelegd. Hij kan tot 30 jaar gevangenisstraf krijgen, evenals een boete zo hoog als het bedrag dat hij aan smeergeld heeft ontvangen.

De nu 73-jarige Collor werd in 1989 als eerste president na de militaire dictatuur in Brazilië (1964-1985) direct door het volk gekozen. In de tweede stemronde versloeg hij de huidige president Lula da Silva. Collor trad in 1990 aan en nam in 1992 zelf ontslag, kort voordat de Senaat hem zou afzetten nadat tijdens een afzettingsprocedure was vastgesteld dat hij schuldig was aan corruptie en zelfverrijking.