Voormalige Italiaanse premier en mediamagnaat Silvio Berlusconi (86) overleden kort na opname in ziekenhuis

Silvio Berlusconi verlaat op 19 mei het San Raffaele-ziekenhuis, waar hij 45 dagen had gelegen. Beeld ANP / EPA

Berlusconi werd vanochtend opgenomen in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan. Daar overleed hij. Berlusconi was driemaal premier van Italië: van 1994 tot 1995, 2001 tot 2006 en van 2008 tot 2011. Ook bezat hij meerdere mediabedrijven en stond hij als eigenaar aan de wieg van de internationale successen van voetbalclub AC Milan.

Lees hier de necrologie van onze correspondent Rosa van Gool.

