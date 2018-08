Voormalig wielrenner Jan Ullrich opgepakt voor mishandelen prostituee

Ex-wielrenner Jan Ullrich kreeg ruzie met een escortdame in een duur Frankfurter hotel. Poging tot doodslag of ‘uit de hand gelopen ruzie’? Het gaat al jaren bergafwaarts met de enige Duitse fietser die ooit de Tour de France won.

Jan Ullrich. Foto EPA

Het gaat het niet goed met Jan Ullrich. Denkend aan Ullrich zullen velen zich die grote sterke fietser herinneren, voortploegend door de Alpen, in het roze tenue van de toenmalige Team Deutsche Telekom. Hij was de enige Duitser die ooit de Tour de France won, lang geleden in 1997.

Vrijdag werd bekend dat Ullrich (44) in een politiecel in Frankfurt zit vanwege het mishandelen van een escortdame. De ex-wielrenner zou de prostituee hebben aangevallen in de door hem gehuurde suite van het luxe hotel Villa Kennedy.

‘Hij zou haar zodanig gewurgd hebben, dat ze zwart voor ogen zag’, zei Nadja Niesen, voorlichter van het OM in Frankfurt tegen het persbureau DPA. Na de wurgpoging zou de vrouw uit de suite zijn ontsnapt om hulp te zoeken bij de hotelreceptie, waarna de politie Jan Ullrich ter plaatse arresteerde en opsloot. Op basis van het verhoor van de prostituee ziet het OM vooralsnog geen aanleiding te denken dat er sprake was van een poging tot doodslag. Het zou eerder zijn gegaan om een ‘uit de hand gelopen ruzie’.

Zak wit poeder

Ullrichs kant van het verhaal is nog onbekend. Vrijdagmiddag was hij nog te zeer onder invloed van alcohol en drugs om te worden verhoord, aldus het OM. Volgens onbevestigde informatie van de Bild-Zeitung, trof de politie in zijn kleding ook een ‘zak wit poeder’ aan.

Dat het niet goed gaat met Jan Ullrich weten de liefhebbers van Duitse boulevardbladen al langer. Ook vorige week zat de ex-prof al een middag in de cel, op Mallorca, waar hij sinds 2016 woont. Jan Ullrich was, eveneens onder invloed, de tuin van zijn buurman, acteur Til Schweiger, ingeklommen. Daar kreeg hij het aan de stok met een van diens gasten.

Maandag, een dag na zijn vrijlating, kondigde Ullrich in een interview in Bild aan dat hij in behandeling ging om zijn problemen op te lossen. Het interview ging vooral over Ullrichs scheiding van zijn vrouw Sara Steinhauser in maart van dit jaar, volgens hemzelf de bron van zijn misère en opvliegende gedrag. Steinhauser vertrok van Mallorca terug naar het dorp van haar ouders in de Beierse Allgäu, en nam hun drie zonen van 10, 7 en 5 jaar mee.

Plekje in afkickkliniek

Ullrich sprak zijn kinderen tijdens Pasen voor het laatst, zegt hij. Hoewel de voormalige wielrenner ontkent verslaafd te zijn aan drugs en alcohol, onthulde hij wel dat hij op aanraden van vrienden een plek in een Duitse kliniek heeft gereserveerd.

Woensdag vloog hij naar Duitsland. Hij voelde een nieuwe start aankomen, zei hij op het vliegveld tegen journalisten. Maar afgaand op de laatste verwikkelingen, lijkt het er niet op dat Jan Ullrich ooit in de kliniek is aangekomen.

Incidenten met verboden middelen achtervolgen Ullrich al een jaar of vijftien, zowel privé als professioneel. In 2002, middenin zijn actieve wielercarrière, werd hij voor het eerst aangehouden met een extreem hoog alcoholpromillage in zijn bloed. Drie jaar later werd hij verdachte in een dopingzaak die hem uiteindelijk zijn tweede plek in de Tour van 2005 zou kosten. Ook na het einde van zijn profcarrière in 2007 is de Duitser nog een aantal keer aangehouden voor rijden onder invloed.