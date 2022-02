Voormalig topvrouw Indiase beurs deelde alle vertrouwelijke beursinformatie met een spirituele goeroe

Oud-topvrouw van de Indiase aandelenbeurs Chitra Ramkrishna. Haar spirituele leidsman had inzage in alle belangrijke gegevens van de beurs. Beeld Hindustan Times via Getty Images

De term ‘beursgoeroe’, voor een analist aan wiens voorspellingen door beleggers grote waarde wordt toegekend, heeft in India een geheel nieuwe dimensie gekregen. Chitra Ramkrishna, een voormalige topvrouw van de grootste Indiase aandelenbeurs NSE, liet zich bij cruciale zakelijke beslissingen jarenlang leiden door een spirituele goeroe met wie zij stelselmatig vertrouwelijke en koersgevoelige informatie deelde.

De ex-topvrouw krijgt een boete van 400 duizend dollar en mag drie jaar lang niet meer bij een beurs of andere financiële instelling werken, zo maakte de Indiase beurstoezichthouder SEBI (Securities and Exchange Board of India) vrijdag bekend. Volgens een onderzoeksrapport had de goeroe inzage in financiële gegevens, prognoses, bedrijfsplannen, bestuurlijke agenda’s, personele beoordelingen en voorgenomen topbenoemingen.

Ramkrishna (1963), volgens het zakenblad Fortune een van de vijftig machtigste zakenvrouwen ter wereld, was in de jaren negentig een van de oprichters van de NSE (National Stock Exchange of India), en leidde de beurs tussen 2013 en 2016 als CEO. Ze zegt de niet nader genoemde yogi meer dan 20 jaar geleden aan de oevers van de Ganges te hebben ontmoet en zich sindsdien persoonlijk en zakelijk door hem te hebben laten counselen.

De toezichthouder stelt op basis van Ramkrishna’s emailcorrespondentie dat de spirituele leidsman feitelijk de lakens uitdeelde bij de beurs, en de topvrouw niet meer was dan een ‘marionet in zijn handen’. De SEBI spreekt van een ‘schokkende, en zelfs onvoorstelbare situatie’ die de beurs, met een marktkapitalisatie van 1 biljoen dollar een van de grootste ter wereld, ‘op zijn grondvesten had kunnen doen schudden’. Indiase goeroes komen geregeld in opspraak vanwege financiële malversaties en zelfverrijking.

Informeel advies

Ramkrishna zelf ziet het probleem niet zo. ‘Zakelijk leiders laten zich vaak informeel adviseren door coaches, mentoren of andere senioren’, legde ze uit. ‘Ik dacht dat zulk advies mij zou helpen mijn rol beter te vervullen.’ Volgens haar hebben beurs noch beleggers bovendien ooit enig nadeel ondervonden van haar handelwijze.

Het schandaal toont volgens insiders aan hoe gebrekkig het toezicht op de Indiase aandelenbeurs is, bizar gezien de strenge regels die gelden voor beursgenoteerde bedrijven. De zaak is extra pijnlijk voor de NSU vanwege de voorgenomen beursgang, aldus analist Sucheta Dalal tegenover de BBC. Volgens haar ook de reden dat de toezichthouder nu schoon schip maakt, al noemt ze het onderzoek slordig en de straf te licht.

De identiteit van de beursgoeroe blijft intussen een raadsel. Ramkrishna duidt hem alleen aan als een ‘spirituele kracht die zich overal kon manifesteren waar hij maar wilde en die geen lichamelijke of ruimtelijke coördinaten had’, maar die zich ‘voornamelijk ophield in de bergketens van de Himalaya’.