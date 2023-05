Voormalig terroristen van ETA trekken zich terug uit Spaanse verkiezingen na ophef over bloedig verleden

Drie ETA-leden heffen hun vuist in een video uit 2011 waarin ze een permanent staakt-het-vuren aankondigden. Beeld AFP

José Antonio Torre Altonaga, Asier Urribarri Benito en vijf andere ex-ETA-leden zullen hun zetels niet innemen, mochten ze bij de Spaanse gemeenteraadsverkiezingen van 28 mei worden verkozen. ‘Met deze beslissing willen we ons in de eerste plaats richten tot de slachtoffers van ETA’, schrijven de zeven in een verklaring die dinsdag werd gepubliceerd door de Baskische nieuwswebsite Naiz. Nooit zou het hun bedoeling zijn geweest om, ‘met woorden noch acties’, het ‘lijden dat al heeft plaatsgevonden’ te vergroten.

Met hun terugtrekking geven de ex-etarras toe aan de publieke druk die ontstond nadat bekend werd dat zij in het verleden veroordeeld zijn voor ernstige misdrijven. Samen waren ze verantwoordelijk voor of medeplichtig aan moorden en aanslagen die het leven kostten aan acht mensen. Dat bloed vergoten ze in naam van ETA (Euskadi Ta Askatasuna, Baskenland en Vrijheid), de terroristische organisatie die tussen 1959 en 2011 streed voor afscheiding van Spanje en een eigen Baskische staat.

Over de auteur

Dion Mebius is correspondent Spanje, Portugal en Marokko voor de Volkskrant. Daarvoor werkte hij op de politieke redactie. Hij woont in Madrid.

Toch zag EH Bildu, een partij in Baskenland die kan worden gezien als de politieke erfgenaam van ETA, er geen been in de zeven op kieslijsten te zetten voor de lokale verkiezingen. Het bloedige verleden van de kandidaten werd ontdekt door een vereniging van nabestaanden van slachtoffers. ‘Dat deze personen publieke functies kunnen gaan bekleden, alsof zij in het verleden geen zeer ernstige bedreiging voor de democratie zijn geweest, is zorgwekkend en teleurstellend’, stelde de vereniging vorige week dinsdag.

Spanningen nog voelbaar

De woede en verontwaardiging die sindsdien in Spanje is opgestegen, laten zien hoe gevoelig het terrorismeverleden er nog steeds ligt. Toen ETA in 2011 de wapens neerlegde (in 2018 zou de leiding definitief besluiten tot opheffing), stond de teller op zeker 853 doden. Tot op de dag van vandaag zijn de spanningen voelbaar binnen Baskenland, waar nabestaanden en daders soms naast elkaar wonen.

Dat met de politieke partij EH Bildu een vreedzame vertegenwoordiger van het Baskische links-nationalisme is opgestaan, wordt door een deel van de Spanjaarden gezien als een triomf van de democratie. Anderen, met name aan de rechterzijde van het politieke spectrum, zien in EH Bildu niets meer dan een slinkse voortzetting van ETA. Dat de sociaal-democratische regering van premier Pedro Sánchez de afgelopen jaren onder andere op EH Bildu steunde bij het zoeken naar meerderheden, zien zij als verraad aan de slachtoffers.

Zelfs het intrekken van hun kandidatuur door de ex-terroristen werd dinsdag door rechts in twijfel getrokken. ‘Natuurlijk zullen ze hun zetels innemen’, schreef Isabel Díaz Ayuso, de immer provocerende regiopresident van Madrid, op Twitter. ‘Wat is het woord van een moordenaar waard?’