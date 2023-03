Voormalig specialist van het Maasstad Ziekenhuis uit zijn vak gezet na seksueel wangedrag bij co-assistenten

Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Beeld ANP

‘Onbegrijpelijk’, ‘volstrekt onaanvaardbaar’, en ‘bijzonder kwalijk’. Geen goed woord heeft de tuchtrechter over voor het gedrag van een 54-jarige internist uit het Maasstad Ziekenhuis op een vrijdag in november 2021.

Drie vrouwelijke co-assistenten van het ErasmusMC volgen die dag in het kader van hun studie geneeskunde echografie-onderwijs bij de ervaren internist in het Maasstad Ziekenhuis. Hij vraagt hen zich uit te kleden tot op hun ondergoed, hun benen te spreiden, schuift hun ondergoed aan de kant, betast hen meermaals in de schaamstreek, én maakt er heimelijk beeldopnames van met zijn telefoon.

Als de co-assistentes dat in de gaten krijgen, weigert hij ze de beelden te laten zien. De telefoon is privé, stelt de internist: er staan ook foto’s op met zijn echtgenote. Hij vlucht het toilet in en wist de video’s.

Blinde darm

Het tuchtcollege vindt zijn verweer − dat het betasten noodzakelijk was voor het echografie-onderwijs, de video-opnames bedoeld om de tijd bij te houden − volstrekt ongeloofwaardig.

Voor echografisch onderzoek van de blinde darm is onderzoek rond de schaamstreek of het spreiden van de benen niet nodig, oordeelt het college, dat naast twee rechters uit drie vakgenoten bestaat. Voor het opnemen van de tijd bestaan andere, gepastere middelen. Ook relevant: de twee mannelijke co-assistenten in de groep kregen de echo-instructie op een andere dag. Zij mochten hun broek aanhouden.

Door de vrouwelijke co-assistenten in de veronderstelling te brengen dat dit soort gedrag normaal is bij echo-onderzoek, wordt de kwaliteit van patiëntenzorg ondermijnd, oordeelt het tuchtcollege. Daarom volgt de strengste professionele straf die een arts kan krijgen: doorhaling in het BIG-register.

Studievertraging

De beslissing brengt vrijdagmiddag opluchting teweeg bij de drie co-assistenten in de Amsterdamse rechtbank. ‘Deze beslissing is belangrijk als erkenning van wat er is gebeurd’, zegt Michiel van Gastel (62), vader van één van hen en zelf advocaat. ‘We zijn blij dat hij dit nu niet meer kan doen bij anderen.’ Twee van de drie co-assistenten liepen aanzienlijke studievertraging op als gevolg van het voorval.

Vooraf was spannend of het tuchtcollege de klacht inhoudelijk zou behandelen. Nooit eerder behandelde het een klacht van co-assistenten tegen een arts. Het college beoordeelt alleen klachten over gedrag van artsen dat de kwaliteit van de gezondheidszorg bedreigt. Die klachten komen doorgaans van patiënten zelf.

Deze beslissing maakt duidelijk dat gedrag tegenover co-assistenten volgens het tuchtcollege óók de kwaliteit van de gezondheidszorg in gevaar kan brengen. Vorig jaar zette het college een oncoloog uit zijn vak nadat hij seksueel wangedrag had vertoond bij een collega, een verpleegkundig specialist.

Strafzaak

De internist is sinds de melding van het incident eind 2021 niet meer actief in het Maasstad Ziekenhuis, waar hij sinds 2003 werkte. Het ziekenhuis kan zich vinden in de uitspraak. ‘Iedereen moet in ons ziekenhuis veilig kunnen werken, leren en verblijven’, zegt een woordvoerder. ‘We betreuren het enorm dat het ons niet is gelukt om de betrokkenen die veiligheid te bieden.’



Tegen de tuchtrechtelijke uitspraak is nog beroep mogelijk. Of de internist daarvan gebruik maakt, weet zijn advocaat nog niet. Ondertussen hangt hem ook strafrechtelijke vervolging boven het hoofd. Het Openbaar Ministerie legt hem tweemaal ontucht, driemaal aanranding en het maken van foto’s van seksuele aard ten laste.