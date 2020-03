Voormalig secretaris-generaal Pérez de Cuéllar (1920-2020) laat grote indruk achter bij VN én op de wereld

Javier Pérez de Cuéllar. Beeld AFP

Pérez de Cuéllar, de vijfde secretaris-generaal in de geschiedenis van de VN, stierf in zijn huis in Lima. Hij werd beschouwd als een held in Peru. ‘Hij was een staatsman met een grote staat van dienst, een betrokken diplomaat en een man die inspireerde’, aldus VN-chef Antonio Guterres. ‘Hij heeft een grote indruk achtergelaten bij de VN en in de wereld.’

Guterres prees zijn vroegere collega ook voor het bereiken van vredesakkoorden in El Salvador en Cambodja en voor zijn belangrijke rol bij de onderhandelingen om ontvoerde Amerikanen in Libanon vrij te krijgen. De Peruaan had in zijn twee termijnen ook te maken met het einde van de Koude Oorlog, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en de Iraakse bezetting van Koeweit. Hij was de enige Latijns-Amerikaan die de VN ooit leidde.

Pérez de Cuéllar zelf zag, naast de vrede tussen Iran en Irak, zijn rol bij het bereiken van de onafhankelijkheid van Namibië als zijn grootste succes. Met zijn diplomatieke acties kon hij echter niet het uitbreken van de Golfoorlog in 1991 voorkomen. Nadat hij de VN had verlaten, probeerde hij in 1995 president van Peru te worden. Dat mislukte echter. Hij verloor toen van Alberto Fujimori, die later in de cel zou eindigen vanwege onder andere corruptie.

"He was an accomplished statesman, a committed diplomat and a personal inspiration who left a profound impact on the United Nations and our world."



-- @antonioguterres on the passing of former Secretary-General Javier Pérez de Cuéllar https://t.co/GA1djrowKz pic.twitter.com/wiYbdDPQ1X — United Nations (@UN) 5 maart 2020

Compromisfiguur

Wel was Pérez de Cuéllar een klein jaar premier in een regering van nationale eenheid toen de regering-Fujumori moest opstappen wegens een corruptieschandaal. De Peruaanse president Martin Vizcarra prees Pérez de Cuéllar donderdag omdat hij ‘zijn hele leven had gewerkt om zijn land in een positief daglicht te stellen’. Vizcarra: ‘Hij was een democraat in hart en nieren.’

Voor hij gekozen werd tot VN-chef, had Pérez de Cuéllar al een lange diplomatieke loopbaan achter de rug. Hij begon als secretaris op de Peruaanse ambassade in Parijs in 1944, waar hij later ook ambassadeur werd. Toen de VN eind 1981 in een wekenlange impasse verkeerde over de vraag wie de nieuwe leider moest worden, kwam Pérez de Cuéllar bovendrijven vanwege zijn reputatie als compromisfiguur. Toen hij in 1982 aantrad, was de Peruaan internationaal nauwelijks bekend.

Bezorgd om de groeiende kritiek op de effectiviteit van de VN, probeerde Pérez de Cuéllar meteen na zijn aantreden de vredesoperaties van de wereldorganisatie aan te pakken. Hij waarschuwde toen in een rapport dat de wereld ‘dichtbij een nieuwe internationale anarchie’ was.

We mourn with the whole world the loss of the 5th @UN Secretary-General Javier Pérez de Cuéllar. He’ll be remembered in Ukraine for his important role in brokering peace around the world, most notably, the 1980-88 Iran-Iraq war & the withdrawal of Soviet troops from Afghanistan. pic.twitter.com/WXffPCVJiY — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 5 maart 2020

VN genegeerd

In het jaar van zijn aantreden kreeg hij meteen te maken met de Israëlische invasie van Libanon, waarna de VN-baas het hoofd moest bieden aan de conflicten in Afghanistan en Cambodja. In de Algemene Vergadering van de VN klaagde hij dat de VN-resoluties ‘in toenemende mate worden genegeerd door diegenen die zich sterk genoeg voelen om dat te doen’. Aan het einde van zijn eerste jaar gaf hij een zeer kritisch interview. ‘Het probleem met de VN is dat het óf niet wordt ingezet, óf wordt misbruikt door lidstaten’, aldus Pérez de Cuéllar.

Tot op het allerlaatste moment in zijn functie probeerde Pérez de Cuéllar de wereld te laten zien dat de VN onmisbaar was en een belangrijke rol moest blijven spelen. Vlak voordat hij begin 1992 voor het laatst als secretaris-generaal het hoofdkwartier in New York verliet, bereikte de Peruaan zijn laatste doel: een vredesakkoord tussen de linkse rebellen in El Salvador en de regering.