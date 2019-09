Voormalig PvdA-leider Samsom wordt rechterhand van Timmermans en krijgt grote invloed op Europees milieubeleid

Voormalig PvdA-leider Diederik Samsom wordt de politieke rechterhand van Europees Commissaris Frans Timmermans in Brussel. Samsom treedt op 1 november aan als de kabinetschef van zijn partijgenoot, een positie die hem grote invloed geeft op het toekomstige Europese milieubeleid.

Volgens Timmermans – in de nieuwe Commissie verantwoordelijk voor de Europese Groene Deal – is Samsom (48) de beste man voor deze ambtelijke Europese topfunctie. De oud-fractievoorzitter voor de PvdA in de Tweede Kamer (2012-2016) geldt als zeer deskundig op milieubeleid. Ooit activist bij Greenpeace was hij in de Kamer onder meer verantwoordelijk voor het energiebeleid en initiatiefnemer van de Nederlandse klimaatwet. Na zijn vertrek uit de Kamer werd Samsom onder meer columnist bij de Volkskrant en adviseert hij bedrijven en instellingen over energiekwesties.

De portefeuille van Timmermans is een van de zwaarste in de nieuwe Commissie. De Europese Groene Deal moet binnen honderd dagen op tafel liggen, net als een Europese klimaatwet en een klimaatpact met alle betrokkenen. Het streven is een duurzame samenleving die geen CO 2 meer uitstoot, niet vervuilt en de biodiversiteit beschermt. Daarvoor zijn grote investeringen nodig, commissievoorzitter Von der Leyen denkt aan zeker duizend miljard euro de komende vijf jaar. Timmermans moet een speciaal investeringsfonds hiervoor opzetten.

Als kabinetchef wordt Samsom medeverantwoordelijk voor de politieke sturing van alle beleidsvoorstellen. Hij onderhandelt ook met de kabinetschefs van de andere Commissarissen. Tijdens het wekelijkse overleg van de chefs voorafgaand aan de Commissievergaderingen worden zo veel mogelijk zaken afgekaart.

Volgens betrokkenen is Samsom niet alleen deskundig, maar heeft hij ook de gedrevenheid om anderen te overtuigen. Ervaring met de Brusselse machinerie heeft hij niet. Dat is een nadeel, kennis van de procedures en de ambtelijke cultuur in de EU helpt het werk van een kabinetschef. Wel was hij als PvdA-fractievoorzitter actief betrokken bij het politieke vooroverleg van EU-toppen. Samsom speelde een belangrijke rol op de achtergrond bij het tot stand komen van de EU-Turkije-deal die de stroom migranten naar Europa in 2016 vrijwel heeft ingedamd. Het kabinet van Timmermans zal uit twaalf mensen bestaan. Verder kan de Commissaris gebruik maken van het ambtelijk apparaat van de Commissie, dat circa 35 duizend mensen telt.