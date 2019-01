Nieuws Ivoorkust

Voormalig president Ivoorkust Gbagbo toch nog niet op vrije voeten

Oud-president van Ivoorkust Laurent Gbagbo komt nog niet op vrije voeten. De beroepskamer van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft vrijdag bepaald dat Gbagbo, dinsdag vrijgesproken van misdrijven tegen de menselijkheid, in detentie moet blijven hangende het beroep over zijn vrijlating. Hetzelfde geldt voor zijn medeverdachte, de vroegere minister van Jeugd Charles Blé Goudé.