Voormalig president Filipijnen Benigno Aquino (61) overleden

Benigno Aquino III (rechts) met de voormalige Amerikaanse president Barack Obama. Beeld AP

‘Met diepe droefheid heb ik kennis genomen van het overlijden van Aquino’, schrijft Marvic Leonen, een rechter van het Filipijnse Hooggerechtshof die in 2012 door de voormalige president werd aangesteld. ‘Het was een eer om met hem te hebben gediend. Hij zal gemist worden.’

Aquino was de enige zoon van twee democratische iconen in het Zuidoost-Aziatische land. Zijn moeder, de democratische leider Corazon Aquino, overleed in 2009. Zij leidde een volksbeweging die in 1986 de val van dictator Ferdinand Marcos inluidde. Vervolgens was ze zes jaar lang president van de Filipijnen. Zijn vader, leider van de oppositie in de Filipijnen, werd in 1983 vermoord.

In 2013, toen Aquino president van de Filipijnen was, werd het land getroffen door een van de krachtigste orkanen ooit gemeten. De allesverwoestende orkaan Haiyan kostte aan meer dan 6000 mensen het leven en richtte enorme schade aan in veel Filipijnse steden en dorpen. Koningin Máxima bezocht toenmalig president Aquino in 2015 in het Malacañang paleis in Manilla.

Er was na de orkaan kritiek op Aquino, in de volksmond ‘Noynoy’ genoemd, omdat de hulpverlening in de Filipijnen zeer traag op gang kwam. Er was op veel plekken nijpend gebrek aan voedsel, water en medicijnen.

In 2016 maakte Aquino, die krachtens de grondwet niet herverkiesbaar was, plaats voor de huidige president Rodrigo Duterte. Aquino maakte van zijn afkeer van Duterte geen geheim; hij vergeleek de toenmalige presidentskandidaat tijdens diens campagne met Adolf Hitler.