Voormalig paus Benedictus geeft seksuele revolutie schuld van misbruikzaken binnen de kerk

Benedictus groet zijn opvolger, paus Fransiscus, tijdens een bijeenkomst in het Vaticaan. Beeld reuters

De 91-jarige Benedictus stond tussen 2005 en 2013 aan het hoofd van de rooms-katholieke kerk. Hij trad vrijdag even in de openbaarheid door zich in het Duitse kerkelijk blad Klerusblatt voor het eerst uitgebreid uit te laten over hoe het misbruik in de kerk kon plaatsvinden.

Volgens Benedictus had de vrije seksuele moraal van de jaren zestig tot gevolg dat sommigen in de kerk dachten dat pornografie en pedofilie acceptabel was. Ook ontstonden er volgens hem homoseksuele groepen in seminaries die min of meer openlijk opereerden.

‘Gesteld kan worden dat in de twintig jaar tussen 1960 en 1980 de seksuele norm volledig instortte’, aldus de voormalige paus. ‘Er ontstond een nieuwe situatie die normaal werd gevonden’. Volgens Benedictus droegen seksvoorlichting op scholen en de opkomst van naakt in advertenties ertoe bij dat normen vervaagden.

Het leidde bovendien tot ‘een afwezigheid van God’. ‘Een van de vrijheden waarvoor de revolutie van 1968 vocht, was volledige seksuele vrijheid’, betoogt hij. Eentje die niet gebonden was aan normen. Benedictus: ‘Waarom was er zoveel pedofilie? De reden is de afwezigheid van God.’

This is an embarrassing letter. The idea that ecclesial abuse of children was a result of the 1960s, a supposed collapse of moral theology, and “conciliarity” is an embarrassingly wrong explanation for the systemic abuse of children and its coverup. https://t.co/fFunmGdfjh Brian Flanagan

‘Schandelijk’

De kritiek was vrijdag niet mals toen de woorden van Benedictus bekend werden. ‘Schandelijk’, zo noemde de Amerikaanse hoogleraar theologie Brian Flanagan het betoog in een tweet. ‘Het idee dat het kindermisbruik het resultaat was van de jaren zestig, is ronduit schandelijk.’

Kerkhistoricus Christopher Bellitto wees erop dat de conclusies van Benedictus lijnrecht ingaan tegen de bevindingen van het congres dat paus Franciscus in februari organiseerde over misbruik in de kerk. Een van de conclusies daar was dat het misbruik al voor de jaren zestig plaatsvond.

Bellitto: ‘Dit is onverantwoordelijk. Het essay negeert wat wij daar toen hebben geleerd.’ Hoogleraar theologie Julie Rubio noemt het betoog van Benedictus ‘vol tekortkomingen’. Rubio: ‘Het probleem ligt intern en is structureel’, aldus de Amerikaanse hoogleraar.

Benedictus betoogt ook dat de kerkelijke regels priesters die in de fout gingen, beschermden. ‘Een veroordeling was vrijwel onmogelijk’, zegt hij over de rechten die beschuldigde priesters in de jaren tachtig en negentig genoten. In die tijd stond hij zelf aan het hoofd van de afdeling van de kerk die toezicht hield op naleving van de geloofsleer.

Volgens critici deed deze afdeling veel te weinig om misbruikzaken voortvarend aan te pakken. Anderen wijzen erop dat Benedictus in 2001, toen hij kardinaal was, hervormingen in gang zette die het makkelijker maakten om beschuldigde priesters uit hun functie te zetten.