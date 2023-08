Voormalig kanselier Kurz alsnog ingehaald door politieke verleden: aangeklaagd om valse verklaringen

De voormalig Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz tijdens een persconferentie in Wenen eind 2021. Beeld AP

Kurz zei in 2020 tegen de commissie nauwelijks een rol te hebben gespeeld bij de aanstelling van Thomas Schmid als chef van Öbag, een holding die investeringen van de Oostenrijkse staat beheert. Op basis van chatverkeer tussen Kurz en Schmid heeft de Oostenrijkse justitie echter geconstateerd dat zij veelvuldig over de benoeming van Schmid hebben gesproken.

De voormalige bondskanselier zegt onschuldig te zijn. ‘De verwijten zijn onterecht, we verheugen ons erop dat de waarheid eindelijk aan het licht komt en de beschuldiging ook voor de rechtbank zonder grond blijken te zijn’, schreef hij op X.

Sebastian Kurz gold ooit als het wonderkind van de Oostenrijkse en Europese politiek. Hij won twee verkiezingen met een rechts-conservatieve lijn. In 2017 werd hij op 31-jarige leeftijd bondskanselier, de jongste regeringsleider uit de Oostenrijkse geschiedenis. Hij vormde een regering met de radicaal-rechtse FPÖ.

‘Ibiza-gate’

In 2019 viel deze regering door een corruptieschandaal. Op een heimelijk opgenomen video in een vakantievilla op Ibiza leek FPÖ-leider Heinz-Christian Strache gevoelig voor pogingen tot omkoping van een vrouw die zich voordeed als de nicht van een Russische oligarch. ‘Ibiza-gate’ was het startsein voor een groot onderzoek naar corruptie, dat uiteindelijk leidde tot de aanklacht tegen Kurz.

In 2020 werd Kurz opnieuw kanselier, deze keer in een coalitie met de Groenen. In 2021 moest hij al aftreden. Hij werd beschuldigd van betrokkenheid bij een affaire waarbij bevriende tabloidkrant Österreich gemanipuleerde, voor de regering gunstige opiniepeilingen publiceerde . In deze kwestie hangt Kurz een tweede strafzaak boven het hoofd.

Na zijn politieke val werd Kurz ondernemer en lobbyist. Hij dook onder meer op als ‘mondiaal strateeg’ van de rechtse Amerikaanse investeerder Peter Thiel. Nu wordt hij ingehaald door zijn politieke verleden. Zijn voormalige kompaan Thomas Schmid is inmiddels kroongetuige. Op zijn telefoon stonden meer dan driehonderdduizend chatberichten, waarvan er veel belastend waren voor Kurz, aldus justitie.