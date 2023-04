Voormalig ING-topman Ralph Hamers en commissarissen alsnog berispt om omstreden loonsverhoging

Ralph Hamers tijdens een persconferentie in Zürich eind maart, waarin bekend werd gemaakt dat oud-directeur Sergio Ermotti de bank weer zou gaan leiden. Beeld Arnd Wiegmann / AFP

De aankondiging dat de beloning van ING-bestuursvoorzitter Ralph Hamers met ongeveer 50 procent omhoog zou gaan naar 3 miljoen euro per jaar, deed in maart 2018 veel stof opwaaien. ‘Ralph Hamers is eredivisie, maar wordt Jupiler League betaald’, verklaarde president-commissaris Jeroen van der Veer. ING suggereerde dat Hamers zonder loonsverhoging weleens de benen zou kunnen nemen naar het buitenland.

Maar in een land waar sinds de kredietcrisis regels zijn ingevoerd over de beloning van topbestuurders, en waar binnen twee weken verkiezingen zouden plaatsvinden, viel het besluit niet in goede aarde. Binnen enkele dagen zag ING zich gedwongen om de loonsverhoging terug te draaien.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Voorbeeldfunctie

De Commissie van Beroep van Tuchtrecht Banken, de organisatie die controleert of bankiers zich aan hun beroepseed houden, geeft de samenleving nu gelijk. De commissie constateert dat het beloningsbesluit ‘binnen de geldende regels paste’ en twijfelt niet aan de integriteit van de drie betrokkenen, maar stelt dat ze desondanks de gedragscode voor bankiers hebben geschonden. Door hun onzorgvuldig handelen hebben ze namelijk het vertrouwen van de samenleving in de bank geschaad.

Daarnaast verwijt de commissie de drie dat ze zijn tekortgeschoten in het uitdragen van hun voorbeeldfunctie. Zeker omdat ze belangrijke posities vervulden binnen de bank, weegt dat zwaar. De commissie schrijft dat de drie topmannen waarschuwingen over publieke en interne ophef over de loonsverhoging in de wind sloegen. Ook lieten ze geen goede analyse maken van het maatschappelijk draagvlak.

Een waarschuwing van minister van Financiën Wopke Hoekstra dat de salarisverhoging ‘erg gevoelig’ lag, negeerden ze. Bovendien kwam het voorstel op het moment dat er nog een onderzoek liep naar witwaspraktijken onder klanten van de bank, waarvan toen al duidelijk was dat het grote reputatieschade zou kunnen veroorzaken.

Berisping

Vorig jaar concludeerde de Tuchtcommissie Banken nog dat de drie de gedragsregels niet hadden overtreden. De aanklager van Tuchtrecht Banken ging tegen dat oordeel in beroep, en eiste een beroepsverbod van twee jaar tegen de commissarissen en een jaar voorwaardelijk tegen Hamers.

Omdat het de eerste keer is dat de commissie de gedragscode op deze manier uitlegt, komen ze weg met een berisping in plaats van een tijdelijk beroepsverbod. Naast oud-bestuursvoorzitter Hamers en toenmalig president-commissaris Van der Veer krijgt ook Henk Breukink een tik op de vingers. Hij was in 2018 voorzitter van de commissie van de raad van commissarissen die gaat over topbeloningen.

Ze krijgen alle drie dezelfde straf, omdat ze niet wilden meewerken aan het onderzoek van Tuchtrecht Banken, en dus niet te achterhalen is wie welke rol heeft gespeeld in het besluit.