Voormalig Eneco-baas Ruud Sondag tijdelijke opvolger van Dick Benschop bij Schiphol

Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Benschop stapte op in september toen bleek dat de problemen met lange wachtrijen op de luchthaven door te weinig beveiligers zich niet beperkten tot de zomer. Vakbonden wezen erop dat beveiligers weer in groten getale vertrokken omdat een zomertoeslag van ruim 5 euro per uur was geschrapt. De chaos rondom Schiphol is inmiddels weer iets geluwd, en Sondag moet ervoor zorgen dat die niet terugkeert zolang de luchthaven zoekt naar een definitieve opvolger van Benschop.

Sondag heeft ervaring bij grote Nederlands bedrijven. Zo was hij van 2018 tot en met 2020 de topman van energiebedrijf Eneco. Onder zijn leiding werd Eneco verkocht aan het Japanse consortium Mitsubishi/Chubu. Daarvoor was de energieleverancier in handen van 44 Nederlandse gemeenten.

Ook was Sondag van 2001 tot 2012 de baas van afvalverwerker Van Gansewinkel. Op dit moment is hij commissaris bij ProRail en het Rotterdamse Havenbedrijf. Die functies legt hij neer vanwege zijn benoeming tot interim-topman van Schiphol.

Schiphol denkt dat Sondag met zijn ervaring geschikt is om te werken aan ‘de oplossing van de operationele uitdagingen van Schiphol’. Die beperken zich niet tot een personeelstekort onder beveiligers. Ook de bagageafhandeling kent forse problemen. Begin oktober kwam Schiphol tot een akkoord om het loon van de beveiligers structureel te verhogen.