Voormalig dubbelspion Skripal uit ziekenhuis ontslagen; zijn herstel is een ‘wonder’

De voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal, die in maart in het Britse stadje Salisbury werd vergiftigd met een zenuwgas, is uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige maand was ook zijn dochter Joelia, die ook een ernstige vergiftiging opliep, al voldoende hersteld om het ziekenhuis te verlaten.

De vergiftiging van het tweetal, dat begin maart half bewusteloos op een bankje in een park werd aangetroffen, veroorzaakte een diplomatieke crisis tussen Groot-Brittannië en Rusland. Volgens Londen waren de Skripals vergiftigd met een variant van novitsjok, een zenuwgas dat in Rusland werd geproduceerd. Rusland ontkent dat het iets met de aanslag te maken had.

Ook de OPCW, de onafhankelijke organisatie die toezicht moet houden op het verbod op chemische wapens, kwam na onderzoek in vier laboratoria tot de conclusie dat het inderdaad om novitsjok ging. Maar de OPCW kon niets zeggen over de herkomst van het zenuwgas, dat in de vorm van een gel op de deurknop van Skripals huis was gesmeerd.

Skripal zal nu vermoedelijk worden ondergebracht op een geheime locatie. Ook zijn dochter is na haar ontslag uit het ziekenhuis naar een geheime plaats overgebracht. De Russische ambassade eiste toegang tot haar, omdat ze nog steeds de Russische nationaliteit heeft, maar Joelia Skripal weigerde ieder contact met de Russische diplomaten.

Uit protest tegen Rusland wezen Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en een hele reeks andere landen Russische diplomaten uit. Rusland sloeg meteen terug door ook een groot aantal westerse diplomaten het land uit te zetten.

De novitsjokzenuwgassen staan bekend als de meest gevaarlijke die ooit zijn gemaakt. Dat de Skripals en een Britse agent die ook besmet raakte het toch hebben overleefd, heeft er volgens experts mogelijk mee te maken dat het gif tot een gel was verwerkt, zodat het aan Skripals hand zou blijven kleven. Mogelijk heeft dat mengsel het gif minder effectief gemaakt.

Hamish de Bretton-Gordon, een voormalig commandant van de Britse eenheid die gespecialiseerd is in chemische en biologische oorlogvoering, noemde het herstel van Skripal een ‘wonder’. ‘Dit was een moordaanslag door de (Russische geheime dienst) FSB. Zij zijn de allerbeste op dit terrein’, zei hij tegen The Financial Times. ‘Maar nu is het een mislukte moordaanslag.’

Bovendien hielp het dat artsen de symptomen al snel herkenden, zodat ze meteen atropine konden toedienen als tegengif. Bij de aanslag op Aleksandr Litvinenko, een voormalige Russische geheim agent die in 2006 met de radioactieve stof polonium-210 om het leven werd gebracht, wisten onderzoekers pas de dag voor hij overleed welk gif het precies was.

De moord op Litvinenko werd volgens een Britse rechter uitgevoerd door twee Russen. Dat viel af te leiden uit het radioactieve spoor dat de twee achterlieten op alle plaatsen waar zij waren geweest. Rusland heeft steeds ontkend dat het achter de aanslag op Litvinenko zat. Maar voor de Britse regering was de zaak een extra reden om Moskou te verdenken van betrokkenheid bij de aanslag op Skripal. De dubbelagent, die in Rusland vastzat wegens spionage voor de Britse geheime dienst, kwam in 2010 vrij bij een spionnenruil tussen Rusland en het Westen.

Britten leverden bewijs voor Russische betrokkenheid

De Britse nationale veiligheidsadviseur Mark Sedwill maakte bekend dat de Russische geheime dienst heeft getest of deurknoppen kunnen worden gebruikt om mensen te vergiftigen met zenuwgas. Tevens hebben de Russen de Skripals al zeker vijf jaar bespioneerd, onder meer via Yulia Skripals e-mails. Lees er meer over in dit artikel.

Probeerden de Russen dubbelspion Sergej Skripal om te brengen?