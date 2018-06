Voormalig campagneleider Trump, Paul Manafort, moet rechtszaak afwachten in de gevangenis

Paul Manafort, de vroegere campagnevoorzitter van president Trump, moet zijn rechtszaak in de cel afwachten, heeft een Amerikaanse federale rechter vrijdag besloten. Manafort werd vorige week door speciaal aanklager Robert Mueller beschuldigd van het beïnvloeden van twee getuigen in zijn zaak.

Paul Manafort komt aan bij de federale rechtbank. Foto EPA

Manafort zou samen met zijn voormalig assistent Konstantin Kilimnik, een man met banden met de Russische geheime dienst, de getuigen hebben willen laten verklaren dat Manafort en Kilimnik nooit in de Verenigde Staten hadden gelobbyd voor de voormalige pro-Russische regering van Oekraïne, alleen in Europa.

Rechter Amy Berman in Washington trok Manaforts borgtocht vrijdag in. Ze oordeelde dat Manafort met de getuigenbeïnvloeding de voorwaarden van zijn borgtocht had overtreden. Ze deed het met tegenzin, zei Berman, maar ze kon de feiten niet negeren. ‘U heeft het in u gestelde vertrouwen beschaamd.’

Meerdere vergrijpen

Manafort en Kilimnik worden door Mueller beschuldigd van een aantal vergrijpen, waaronder witwassen, het verheimelijken van lobbyactiviteiten voor de Oekraïense regering en samenzwering tegen de VS. Manaforts rechtszaak staat op de rol voor september. Hij zat sinds zijn aanklacht met een elektronische enkelband en huisarrest thuis in Alexandria, Virginia.

Het vonnis van vrijdag is een verdere val voor Trumps ex-campagnechef, een van de hoofdpersonen in Muellers onderzoek naar de rol van Rusland bij de presidentsverkiezingen van 2016. Mueller onderzoekt of Team Trump heeft samengewerkt met de Russen en of Trump later heeft geprobeerd om dat onderzoek te dwarsbomen. Trump noemt het een heksenjacht.