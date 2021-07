Voorlopige hechtenis verdachten moord Peter R. de Vries verlengd

Forensische opsporing op de plek waar Peter R. de Vries werd doodgeschoten. Beeld ANP

Maandag verschenen de twee verdachten, de 21-jarige Delano G. uit Rotterdam en de 35-jarige Pool Kamil E. uit Maurik, opnieuw voor de Raadkamer van de Amsterdamse rechtbank. De rechter vond de verdenking tegen de twee zwaar genoeg om de hechtenis te verlengen.

De twee mannen werden op 6 juli aangehouden op verdenking van poging tot moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Omdat De Vries vorige week in het ziekenhuis overleed, is de verdenking aangepast naar moord. Daarnaast worden beide mannen verdacht van vuurwapenbezit.

Delano G. en Kamil E. zitten in beperkingen, wat wil zeggen dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Om diezelfde reden is het Openbaar Ministerie, dat de moord onderzoekt, terughoudend met het geven van informatie.

Peter R. de Vries werd dinsdag 6 juli rond half acht ’s avonds in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam vijf keer van dichtbij beschoten toen hij na een uitzending van RTL Boulevard naar zijn auto liep. Op straat werd geprobeerd hem te reanimeren. Vervolgens werd hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij op donderdag 15 juli overleed.

‘Directe betrokkenheid’

Delano G. en Kamil E. worden verdacht van ‘directe betrokkenheid’ bij de moord. De 21-jarige G. is de vermoedelijke schutter. De Poolse verdachte E. zou de vluchtauto hebben bestuurd. Het tweetal werd op de avond na de aanslag door een arrestatieteam op de A4 bij Leidschendam klemgereden.

Beide mannen zijn meermaals in aanraking gekomen met justitie. Uit informatie die de rechtbank Gelderland eerder aan de Volkskrant verstrekte, blijkt dat Delano G. als tiener een fors strafblad opbouwde in Tiel, waar hij opgroeide.

G. heeft diefstallen, woninginbraken en geweld in groepsverband op zijn kerfstok. Daarvoor zat hij tien maanden in de gevangenis. Kamil E. wordt in zijn thuisland Polen gezocht voor diefstal en het plegen van overvallen, zei de Poolse politie tegen televisiezender TVN24.

Marengo-proces

Over het motief van de moord is nog geen duidelijkheid. Uit berichtgeving van De Telegraaf kwam naar voren dat G. een neef is van de veroordeelde Jaouad W., eveneens afkomstig uit Tiel. W. is een kopstuk uit de organisatie van Ridouan T., de hoofdverdachte van het Marengo-proces.

Peter R. de Vries stond afgelopen periode kroongetuige Nabil B. bij als vertrouwenspersoon. In 2018 werd B.’s broer Redouan B. vermoord, in 2019 zijn advocaat Derk Wiersum. Beide moorden worden gelinkt aan zijn rol als kroongetuige in het Marengo-proces. Ridouan T. ontkent alle betrokkenheid bij de moord op De Vries.