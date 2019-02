Voorlopige eisen aan de Stint: extra rem, gordels en maximaal acht passagiers

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op het Binnenhof. Beeld ANP

De minister informeerde de Tweede Kamer dinsdag in een tussenevaluatie over de veiligheid van bijzondere bromfietsen als de Stint. In september kwam de fabrikant van de Stint onder vuur te liggen na een dodelijk ongeval in Oss. De elektrische bolderkar belandde bij een spoorwegovergang onder een trein, vier kinderen kwamen daarbij om het leven. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Van Nieuwenhuizen oordeelde in de tussentijd wel dat de Stint in de huidige uitvoering niet langer de openbare weg op mag.

Kritiek

Van Nieuwenhuizen uitte eerder forse kritiek op de fabrikant van de Stint. Volgens de minister werden de voertuigen geproduceerd met zwaardere motoren dan oorspronkelijk bedoeld. De drieduizend Stints in Nederland staan sindsdien stil. De elektrische bolderkarren waren voor het ongeval in Oss populair bij kinderdagverblijven. Een Stint kon maximaal tien kinderen tegelijk vervoeren, maar als het aan de minister ligt wordt dit aantal teruggeschroefd naar acht.

In een brief aan de Tweede Kamer kondigde Van Nieuwenhuizen dinsdag een tussentijds nieuw eisenpakket voor bijzondere bromfietsen aan, waaronder ook de Stint valt. ‘De eisen aan fabrikanten zijn duidelijker en steviger, waarbij we nog steeds ruimte bieden voor nieuwe, innovatieve voertuigen’, schrijft ze.

Rijbewijs

Volgend jaar verwacht ze definitieve nieuwe eisen te presenteren voor bijzondere bromfietsen, maar daarvoor wacht ze eerst de uitkomsten van het onderzoek van de OVV af. In haar eisenpakket wil Van Nieuwenhuizen een rijbewijs verplichten voor bestuurders van bijzondere bromfietsen, in de huidige wetgeving is dat niet nodig. Van Nieuwenhuizen kijkt ook naar een kentekenplicht voor bijzondere bromfietsen.

Edwin Renzen, de eigenaar van het bedrijf achter de Stint, zei in januari tegen de Volkskrant dat hij alle aanpassingen die nodig zijn zal doorvoeren. ‘De motor, motorcontroller en voorwielophanging blijven behouden, voor de rest wordt alles anders’, aldus Renzen, die de hernieuwde Stint gereed wil hebben voor het nieuwe schooljaar.

Het aanpassen van de drieduizend Stints noemde hij ‘logistiek, technisch en financieel gezien een groot project’. Om weer de weg op te kunnen zal hij alle karren moeten terughalen, demonteren en voorzien van nieuwe onderdelen. Vervolgens zullen de nieuwe uitvoeringen door de keuring moeten.