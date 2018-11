Voorlopig scheidingsakkoord Brexit bereikt; Britse regering spreekt zich woensdag uit

Beeld Getty Images

Enkele ministers koesteren grote bezwaren tegen het plan om het Verenigd Koninkrijk binnen een soort douane-unie te houden, zolang er geen oplossing is gevonden voor het Ierse grensprobleem. De grote vraag is of bewindslieden het aandurven om in opstand te komen, omdat in dat geval een akkoordloze scheiding (No Deal) heel dichtbij komt. Wanneer het kabinet akkoord gaat, wacht May de grootste horde: instemming krijgen van het Lagerhuis.

De afgelopen dagen zijn de onderhandelingen tussen Londen en Brussel in een stroomversnelling gekomen. Begin deze week had EU-onderhandelaar Michel Barnier de druk verhoogd door te stellen dat een akkoord voor het oprapen ligt, maar deze mededeling was op het eiland met de nodige scepsis ontvangen. Brexiteers zien een akkoord als een daverende overwinning voor de EU. Boris Johnson had bewindslieden opgeroepen om in opstand te komen om te voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk een ‘kolonie’ van de EU gaat worden. Voormalig Brexit-minister David Davis deelt deze vrees.

Harde Ierse grens

Door langer bij de douane-unie te blijven hoeft er geen harde grens te komen tussen Ierland en Noord-Ierland: daar loopt na Brexit een nieuwe Europese buitengrens . Deze douane-unie beperkt echter de mogelijkheden van de Britten om snel handelsakkoorden te sluiten met niet-Europese landen, wat het grote voordeel van Brexit had moeten zijn. Bovendien moeten de Britten blijven voldoen aan Europese regels en richtlijnen, zonder daar enige inspraak bij te hebben. Volgens Boris Johnson en de andere Brexiteers belanden de Britten hierdoor in de slechtst denkbare van alle werelden.

Ook binnen de regering leven twijfels bij deze halve Brexit, ook wel ‘Brexit In Name Only’ genoemd. De ogen zijn nu gericht op bewindslieden als Brexit-minister Dominic Raab, Michael Gove (Milieu, Voedsel en Plattelandszaken) en minister van Werkgelegenheid Esther McVey. Om te voorkomen dat ze woensdag wordt overvallen door een kabinetsrebellie, roept premier May haar ministers dinsdagavond een voor een bij zich. Ze zal daarbij nadere uitleg geven. Vraag is wat de Noord-Ierse DUP van de plannen vindt, omdat er voor Noord-Ierland extra bepalingen komen. De Unionistische DUP gedoogt May’s minderheidsregering.

Wanneer het kabinet akkoord gaat, is het Britse parlement aan zet. Meerdere Conservatieven, zowel Brexiteers als EU-gezinden, hebben al aangekondigd om tegen een deal van May te stemmen. Ook de Labour-oppositie zal niet schromen om het Brexit-akkoord af te schieten, wat ook geldt voor de Schotten en de Liberaal-Democraten. May vertrouwt erop dat de Kamer wanneer puntje bij paaltje komt toch zal instemmen. Anders komt er een No Deal, of May’s regering valt met als gevolg parlementsverkiezingen en een mogelijke Labour-regering.