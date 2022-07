Voorlopig geen eind in zicht aan torenhoge inflatiecijfers

Een bakkerij in Beiroet. In Libanon is de hoogste inflatie gemeten. De prijzen zijn er verdriedubbeld in vergelijking met een jaar eerder. Beeld ANP

In ruim zestig landen is de inflatie opgelopen tot meer dan 10 procent. In Syrië, Soedan, Venezuela, Zimbabwe en zijn de prijzen ruimschoots verdubbeld in vergelijking met een jaar eerder. Libanon kampt zelfs met een inflatie van 210 procent, een verdriedubbeling van de prijzen.

Zo erg is het niet gesteld in Nederland, al behoort het wel weer tot het tienprocentclubje. Volgens de Europese rekenmethode bedroeg de inflatie in Nederland in juli namelijk 11,6 procent, een stuk meer dan de 9,9 procent in de voorgaande maand. Hoewel de inflatie voor de gehele eurozone in juli ‘maar’ 8,9 procent was, gaat dat om het hoogste peil sinds het bestaan van de euro. Economen hadden gerekend op 8,6 procent.

Zachte landing

Daardoor neemt de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) toe om bij de volgende rentevergadering in september de rente te verhogen van 0,0 naar 0,5 procent. De monetaire beleidsmakers proberen de economie af te koelen. Daarbij speelt een belangrijke psychologische factor. De ECB wil absoluut voorkomen dat burgers en bedrijven twijfelen aan haar daadkracht. Als inflatieverwachtingen hoog blijven, dreigt een zelfvervullende voorspelling waarbij werknemers steeds hogere lonen bedingen om hun koopkrachtverlies te beperken en werkgevers die hogere kosten steeds weer doorberekenen in hun prijzen.

De ECB mikt wel op een ‘zachte landing’, wat erop neerkomt dat de renteverhogingen de economie niet onderuit mogen schoffelen. In die zin kwam Eurostat vrijdag met bemoedigende cijfers. De eurozone presteerde in het tweede kwartaal verrassend goed, met een groei van 0,7 procent ten opzichte van de drie voorgaande maanden, een stuk beter dus dan de 0,2 procent die economen hadden verwacht. Wel stagneerde de Duitse economie, traditioneel de locomotief in Europa.

Recessie

‘De forse tweedekwartaalgroei was te danken aan de heropening van de dienstensector, die een verslechtering in de meeste andere delen van de economie heeft gemaskeerd’, stelt Andrew Kenningham van onderzoeksbureau Capital Economics. ‘Wij verwachten dat de combinatie van hoge inflatie, rentestijgingen en een energiecrisis de economie later dit jaar in een recessie zal duwen.’

Maar ook buiten Europa stijgen de prijzen dus fors. In de grootste economie ter wereld, de Verenigde Staten, bedroeg de inflatie in juli 9,1 procent. Van de economische grootmachten lijkt China als enige met een inflatie van 2,5 procent de dans te ontspringen. Al moet wel gezegd dat de geldontwaarding ook hier in stijgende lijn zit. Drie maanden geleden ging het nog om een inflatie van 1,5 procent.

Het einde aan de prijsstijgingen is nog bijna nergens in zicht. In Nederland bijvoorbeeld kwam het CBS vrijdag met zorgwekkende cijfers over de afzetprijzen van de industrie. Nederlandse industriebedrijven vragen nu 30 procent meer voor hun producten dan een jaar geleden. In de aardolie-industrie lagen de afzetprijzen zelfs 121 procent hoger, een ruime verdubbeling dus. ‘De oorlog in Oekraïne zorgt voor extra druk op de prijzen, bovenop de prijsstijgingen die ontstonden door het snelle herstel van de economie na de coronacrisis’, geeft het CBS als verklaring. Het is vrijwel zeker dat een deel van deze prijsstijgingen ook aan de consument doorberekend zullen worden.