Voorlopig geen Aziatische koks meer naar Nederland vanwege misbruik en mensenhandel

Koks wachten bij een restaurant in Beijing. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Dat schrijft demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken in een brief aan de Kamer. Voor Aziatische koks bestaat een aparte migratieregeling vanwege een tekort aan specialisten voor Aziatische gerechten. In 2019 werd die regeling nog eens verruimd.

Signalen van misbruik en mogelijke mensenhandel zijn ‘dermatig ernstig’ dat de regeling nu tijdelijk wordt opgeschort. Minister Koolmees verwijst naar publicaties van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, die over het onderwerp schreven voor dagblad Trouw en weekblad De Groene Amsterdammer.

De onderzoeksjournalisten onthulden dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst 500 werkvisa volgens deze regeling verstrekte in 2020, hoewel de restaurants een groot deel van het jaar dicht waren. Wie de reis maakte, betaalde duizenden euro’s aan tussenpersonen. Soms komen ze er in Nederland pas achter dat er geen werk voor ze is.

Wie wel werk vindt, wordt uitgebuit. Ze werken meer dan twaalf uur per dag, worden onderbetaald en moeten ook nog eens honderden euro’s uitbetaald loon teruggeven aan hun baas. Soms verdienen ze slechts een paar honderd euro per maand. Wie tegen de baas ingaat, riskeert ontslag en verliest zo het werkvisum. Dit maakt deze Aziatische horecawerknemers buitengewoon afhankelijk en kwetsbaar.

Naast deze publicaties, die tot Kamervragen leidden, noemt Koolmees ook signalen van de Nederlandse vertegenwoordigingen in China en van Immigration Liaison Officers (vertegenwoordiging van de IND in het buitenland). Het staat niet vast dat er grootschalig misbruik wordt gemaakt van de regeling, schrijft Koolmees in zijn brief. Toch grijpt het kabinet in om verder misbruik te voorkomen.

Wokakkoord

Aziatische restaurants in Nederland kampen al jaren met personeelstekorten. In Nederland wordt te weinig specialistisch personeel opgeleid, maar een werk- en verblijfsvergunning regelen voor iemand buiten de EU is moeilijk.

Dit leidde in 2014 tot het zogeheten wokakkoord. Hiermee werd het makkelijker voor bijvoorbeeld Chinese restaurants om koks uit China te halen. Duizenden Aziaten werden zo als keukenpersoneel naar Nederland gehaald. Als tegenprestatie moesten ook Nederlanders worden opgeleid tot Aziatisch kok. Twee jaar bleek dat de Aziatische horeca zich niet aan deze afspraak hadden gehouden. Desondanks werd het wokakkoord in 2019 nogmaals versoepeld.

De Kamer krijgt vier weken de tijd om te reageren op het besluit. Ondertussen onderzoekt het kabinet wat de mogelijkheden zijn om misbruik tegen te gaan. Aanvragen om de werkvergunningen voor koks die hier al werken te verlengen worden wel in behandeling genomen.