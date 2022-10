Voordat Italië een nieuw kabinet heeft, moet Meloni nog heel wat brandjes blussen

Silvio Berlusconi van Forza Italia en Giorgia Meloni van Fratelli d'Italia op 22 september in Rome bij een bijeenkomst van de centrumrechtse partijen. Beeld AP

Dag Rosa, de verkiezingsoverwinning van Meloni is nu drie weken geleden. Is er al zicht op een kabinet?

‘Ja en nee. Achter de schermen zijn de rechtse partijen druk aan het onderhandelen. Maar de formele stap naar een regering – dat de president opdracht geeft om een regering te vormen – is nog niet genomen.

‘In Italië is dat een ingewikkelde procedure. Vorige week is het nieuwe parlement voor het eerst sinds de verkiezingen bijeengekomen en zijn de voorzitters van zowel de Kamer als de Senaat gekozen. Komende woensdag moeten nog de vice-parlementsvoorzitters gekozen worden. Daarna gaan alle fractievoorzitters op visite bij de president. En pas daarna geeft de president iemand de opdracht om een regering te vormen. Naar alle verwachting wordt dat Giorgia Meloni.

‘Het betekent niet dat er in de tussentijd niets gebeurt. Meloni, Salvini en Berlusconi, die samen een regering willen vormen, onderhandelen flink. Het knettert aardig.’

Die onderhandelingen werden vorige week verder op scherp gezet door ‘het briefje van Berlusconi’. Hoe zit dat precies?

‘Berlusconi liet afgelopen donderdag in de Senaat zijn in grote letters geschreven, beledigende aantekeningen over Meloni fotograferen. Per ongeluk, zou je kunnen denken, maar ik geloof daar niet zo in. Berlusconi heeft genoeg ervaring om zoiets expres te doen. Meloni zou arrogant, respectloos en te dominant zijn: het was een heel lijstje.

‘Het verhaal achter die belediging gaat verder terug. In de onderhandelingen over de ministerposten wil Berlusconi graag een plek voor Licia Ronzulli, een trouwe volgeling van hem. Zij hielp ook mee met Berlusconi’s beruchte bungabungafeestjes. Maar Meloni wil niet dat Ronzulli minister wordt. Volgens de Italiaanse pers heeft zij haar veto uitgesproken. Dat zou ook de reden zijn waarom het grootste deel van Berlusconi’s partij donderdag bij de verkiezingen van de Senaatsvoorzitter niet op Meloni’s kandidaat stemde.

‘Meloni heeft vrijdagavond op het briefje gereageerd. Volgens haar ontbrak op Berlusconi’s lijstje een punt, namelijk dat zij niet chantabel is.’

Berlusconi’s partij verloor bij de verkiezingen flink: hij ging van 14 naar 8 procent van de stemmen. Op basis waarvan eist Berlusconi deze ministerposten op?

‘Dat is een goede vraag. Het is vreemd dat hij zo’n eisenpakket heeft, maar Meloni en Salvini hebben hem wel nodig: zonder hem hebben ze geen meerderheid. Berlusconi past ideologisch gezien verreweg het beste bij hen.

‘Bij de onderhandelingen zullen ook persoonlijke zaken meespelen. Berlusconi is in de Italiaanse politiek een veteraan. Meloni is nog minister geweest onder hem. Het zal voor Berlusconi niet gemakkelijk zijn om te accepteren dat een veertig jaar jongere vrouw zijn baas is.’

Is Salvini nog een dwarsligger?

‘Zeker, dat wordt niet simpel voor Meloni. Met Salvini heeft zij ook een botsing gehad over ministerposten. Meloni wil de huidige minister van Economische Ontwikkeling, Giancarlo Giorgetti, weer in het kabinet opnemen, maar daar heeft Salvini zijn twijfels bij. Giorgetti komt dan wel van dezelfde partij als Salvini, maar binnen die partij geldt hij als zijn rivaal.

‘Nu ligt Meloni’s focus even op Berlusconi, maar je kunt ervan op aan dat Salvini ondertussen zit te bedenken hoe hij daar zijn slaatje uit kan slaan. Als Meloni Berlusconi rustig heeft, moet ze waarschijnlijk weer het volgende brandje gaan blussen.’

Zijn er nog bepaalde thema’s waarover de partijen soebatten? Of is de inhoud van ondergeschikt belang?

‘Nee, het gaat echt om de poppetjes en om de machtsverhoudingen. Het gaat Berlusconi er bijvoorbeeld niet alleen om Ronzulli op een bepaalde ministerspost te krijgen, maar ook om het aantal ministers dat hij in totaal krijgt. Meloni’s Fratelli d’Italia levert nu de Senaatsvoorzitter, Salvini’s Lega de Kamervoorzitter. Berlusconi heeft vorige week niks gekregen.’

Hoe lang gaat deze formatie nog duren?

‘Dat is moeilijk te zeggen. Het kan ook zomaar snel gaan. Gisteren hebben Meloni en Berlusconi elkaar aan de telefoon gehad, vandaag zien ze elkaar. Berlusconi staat erom bekend dat hij altijd afspreekt in een van zijn eigen villa’s, maar de ontmoeting van vandaag vindt plaats op het kantoor van Fratelli d’Italia. Dat is een teken dat Meloni niet van plan is om te wijken. Berlusconi zal dus moeten inbinden.’