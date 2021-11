Voorbereidingen op ‘code zwart’ zijn begonnen, volgende week grote oefening

Verplegend personeel op de ic-afdeling van het Maastricht UMC. Beeld ANP

Volgens de nieuwste berekeningen liggen er over twee weken naar schatting 682 covidpatiënten op de ic en 2.612 patiënten op de klinische afdelingen. Per aanstaande maandag moeten de Nederlandse ziekenhuizen 1.150 ic-bedden beschikbaar hebben. Verder opschalen tot 1.350 ic-bedden moet volgens het LCPS kortstondig mogelijk zijn, maar ic-artsen en verpleegkundigen betwijfelen dat, vanwege het gebrek aan personeel. Aangezien er ook altijd honderden niet-covidpatiënten op de ic liggen, komt de grens in zicht van wat de ic’s aankunnen. In ‘fase 3’, ofwel code zwart, zijn er te weinig ic-bedden om alle patiënten die dat nodig hebben te behandelen.

‘We zitten nog niet in code zwart’, zegt een woordvoerder van het LCPS, ‘maar we moeten wel voorbereid zijn, mocht het zich onverhoopt voordoen. Het zou slordig zijn hier niet op te oefenen, dat hebben we vorig jaar ook gedaan.’ Daarom is er volgende week vrijdag een grootschalige oefening waaraan alle voorzitters van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen en vertegenwoordigers van het ministerie, de Inspectie en de Zorgautoriteit meedoen.

Omdat een code zwart naar verwachting gepaard gaat met meer agressie tegen de zorgmedewerkers omdat niet alle patiënten dan kunnen worden behandeld, vragen het LCPS en de GGD hiervoor extra aandacht bij het Veiligheidsberaad.

Triage

In de ziekenhuizen bereiden triageteams zich al voor. Deze teams zullen uiteindelijk moeten beslissen voor welke patiënt er nog wel een bed beschikbaar is, en voor wie niet. Allereerst zal op medische basis bepaald worden wie er in aanmerking komt voor zorg, waarbij bijvoorbeeld geldt dat iemand met een grotere herstelkans voorgaat op iemand met minder goede kansen. Ook kan iemand die naar verwachting een kortere ligtijd op de ic nodig heeft, voorgaan op iemand die langer een ic-bed bezet zal houden. Covidpatiënten liggen doorgaans lang op de ic.

Het is een scenario waar de meeste Nederlandse artsen nog nooit mee te maken hebben gehad, zegt Diederik Gommers, hoofd van de ic-afdeling van het Erasmus MC in Rotterdam. ‘Artsen hebben hier geen ervaring mee, tenzij je in een oorlogssituatie of een heel arm land hebt gewerkt. Maar we zijn nu heel dichtbij. En Nederland draait gewoon door, er is minder angst dan tijdens de eerste golf. Dat vind ik onvoorstelbaar.’

Gommers acht de kans reëel dat het pandemieprotocol daadwerkelijk in werking wordt gesteld, al benadrukt hij dat er nog veel onzekerheid is. ‘Als de prognoses van het LCPS kloppen kunnen de ic’s het binnen twee á drie weken niet meer aan. Ook om me heen hoor ik die signalen. Maar we moeten een slag om de arm houden, er zijn onzekerheidsmarges in de voorspellingen.’

Het ic-hoofd is vooral verbaasd dat fase 3 op dit punt van de pandemie zo dichtbij is. ‘Met zoveel gevaccineerden in de samenleving had ik het niet verwacht. Maar hoe bizar het ook is: het is goed dat we in ieder geval een stappenplan hebben liggen voor als het misgaat.’

Van een code zwart is pas sprake als de minister heeft uitgesproken dat fase-3 in werking treedt.