Voorarrest advocaat Inez Weski met 30 dagen verlengd

Het Openbaar Ministerie verdenkt Weski, die hoofdverdachte Ridouan T. bijstond in het liquidatieproces Marengo, van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen. Ze zou informatie van en naar T. hebben doorgespeeld, terwijl die vastzat in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Van betrokkenheid bij liquidaties wordt ze nadrukkelijk niet verdacht. De advocaat is na haar arrestatie op 21 april gestopt met de verdediging van T.

Begin dit jaar werd T.’s neef en voormalige advocaat Youssef T. al veroordeeld voor het doorspelen van informatie van en naar zijn cliënt. Uit versleutelde berichten van familieleden van Ridouan T. die het OM in handen heeft gekregen, blijkt echter dat er al voordat hij aantrad als T.’s advocaat communicatie was met de buitenwereld. Het kan niet anders ‘dan dat dit door Weski is gebeurd’, schreven rechercheurs in een proces-verbaal.

In de zaak tegen Youssef T. werd ook voor het eerst de verdenking jegens Weski geuit. ‘Ze is zeer ervaren, integer en een heel krachtige persoonlijkheid. We zien in het dossier aanwijzingen dat ze dit liever niet doet. Het lijkt erop dat ook zij niet tegen de druk van Ridouan T. bestand blijkt’, zei André Seebregts, de advocaat van Youssef T., destijds. Zijn cliënt was ‘niet de lifeline’ van Ridouan T., stelde hij. ‘Of in ieder geval niet de enige.’ Weski ontkende toen met klem.

De vraag is nu wat Weski’s arrestatie betekent voor het proces van Ridouan T. Als hij op zoek moet naar een nieuwe advocaat, zal dit vertraging opleveren. De vraag is hoe gemakkelijk het is een vervanger voor Weski te vinden, gezien het verloop van het proces tot dusverre. De broer, advocaat en vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. zijn vermoord, één advocaat is veroordeeld voor het doorspelen van informatie en een tweede wordt hiervan nu verdacht.