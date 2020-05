Vooralsnog geen file in de corona-teststraat

De coronateststraat van de GGD regio Utrecht in evenementenhal Expo Houten. 'We hopen dat het drukker wordt, we zijn er klaar voor.' Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Een rode auto rijdt over de uitgestrekte, vrijwel lege parkeerplaats van het Houtense bedrijventerrein de evenementenhal Expo Houten in. Daar staan medewerkers van de GGD regio Utrecht klaar om de inzittende door het open autoraam een coronatest af te nemen. ‘We gaan nu eerst met een wattenstaafje in uw keel, en daarna met één in uw neus’, legt de medewerker in beschermende kleding hem uit. ‘Uw ogen kunnen dan wat gaan tranen.’

Vrijdag 17 april is deze eerste corona-teststraat van de GGD regio Utrecht geopend, tien dagen later opende deze regionale gezondheidsdienst een tweede testlocatie in Soest, op het terrein van het Nationaal Militair Museum. Eerst kwam alleen zorgpersoneel in aanmerking voor een bezoek, maar sindsdien zijn steeds meer beroepen toegevoegd. Vanaf deze woensdag kan ook basisonderwijs- en kinderopvangpersoneel met covid-19-klachten zich er melden.

Maar bezorgde leerkrachten zijn aan het begin van de middag nog niet gesignaleerd in de teststraat in Houten. Het is er opvallend rustig. ‘Er zijn tot nog toe zo’n 25 personen geweest, dat is niet veel’, zegt de medewerker die de test uitvoert vanachter zijn mondmasker. ‘We hopen dat het drukker wordt. Wij zijn er klaar voor.’

Personen uit de aangewezen beroepsgroepen die zich er willen laten testen, worden doorgestuurd via de bedrijfsarts, of melden zichzelf bij de GGD. Op een afgesproken tijd komen zij naar de teststraat. In deze twee testlocaties in de regio Utrecht kunnen zo’n vierhonderd testen per dag worden afgenomen, zegt GGD-woordvoerder Lydia van der Meer. ‘En als er meer nodig zouden zijn, is dat ook mogelijk. Dan kunnen we de openingstijden uitbreiden tot de avonduren.’steed

Maar vooralsnog is de beschikbare testcapaciteit veel groter dan nu wordt benut. Die overcapaciteit is er niet alleen in de regio Utrecht, aldus GGD GHOR Nederland, de koepelorganisatie van de 25 GGD’s. ‘We hebben landelijk voldoende capaciteit om alle nieuwe groepen te testen die er voor in aanmerking komen: personeel van de kinderopvang, basisschoolleraren en jeugdtrainers’, zegt woordvoerder Kristof Franse.

Er komen de komende periode steeds meer groepen bij. Vanaf volgende week zijn dat onder meer de ‘contactberoepen’ als kappers en vanaf 18 mei de mantelzorgers van kwetsbare mensen. Vanaf juni, zei minister Hugo de Jonge woensdagavond, kan iedereen die het wil worden getest.

In de visie van het Outbreak Management Team is ‘voldoende testcapaciteit’ een van de voorwaarden voor het versoepelen van de coronamaatregelen. Via identificatie en isolatie van besmette personen kan verdere verspreiding worden ingedamd. Bovendien kunnen zo de verbreiding van het virus en de impact van nieuw beleid nauwgezet gevolgd worden.

Hiervoor hebben de GGD’s sinds 6 april bij elkaar 32 testfaciliteiten opgezet waar keel- en neusslijm wordt afgenomen. ‘De GGD’s zijn flink opgeschaald om de benodigde testen en contactonderzoeken uit te voeren’, zegt Franse. ‘Wij willen de vrijheid in Nederland terug. Daarvoor is veel testen een voorwaarde.’

Dat de GGD’s minder testen afnemen dan waar ze toe in staat zijn, kun je volgens de GHOR-woordvoerder ook positief zien. Het aantal besmettingen in Nederland daalt. ‘Dus ook het aantal mensen met klachten. Dan kan ook de behoefte aan tests afnemen.’ In Drenthe was de testcapaciteit opgeschroefd van 100 naar 200 tests per dag, zegt een woordvoerder. ‘Maar dat bleek niet nodig. Als er niet meer mensen met klachten zijn, dan houdt het op.’

Binnen die onbenutte capaciteit kunnen personen zonder beroepen in de aangewezen categorieën zich tot juni niet laten testen. ‘We hebben in Nederland knappe koppen zitten in het Outbreak Management Team, die het kabinet adviseren over het testbeleid’, zegt Franse. ‘De GGD’s voeren dat vervolgens uit. Je moet een bepaalde norm hebben.’

Bij de teststraat in Houten hebben ze intussen de tijd om zich af te vragen hoe het kan dat er zo weinig aanloop is. De suggestie dat wellicht meespeelt dat je er alleen kunt komen met de auto wordt verworpen. ‘Wie geen auto heeft, kan zich door een ander laten rijden. Eén keer kwam iemand op de fiets’, zegt woordvoerder van GGD Utrecht Lydia van der Meer. ‘Die meldde dat wel vooraf. En als het echt niet anders kan, testen we iemand thuis.’