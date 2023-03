Vooral vrouwenteams hebben weinig moeite met OneLove-band: ‘We staan er pal voor’

De OneLove-aanvoerdersband bleek te groot voor een vrouwenarm, dus dan zaterdag maar om de kuit tijdens Rivierwijkers 2 - Zwaluwen 2. Beeld Klaas Jan van der Weij

De OneLove-aanvoerdersband met het in zes kleuren gestreepte hart is veel te wijd voor de bovenarm van Carlijn van Otterloo, aanvoerder van het tweede vrouwenteam van de amateurvoetbalclub Rivierwijkers, een club van veelal oud-studenten in het oostelijk deel van de stad Utrecht. Daarom draagt ze hem zaterdagochtend om haar rechterkuit, in de wedstrijd tegen Omni Zwaluwen.

Aanvoerder Nora Middag van het eerste elftal draagt de band wel om haar bovenarm. ‘Het is een door onszelf ingekorte versie, die zo ook de vrouwen past’, vertelt Middag, terwijl ze zich naast het speelveld warmloopt met haar ploeggenoten. ‘Onze hele club staat er pal voor dat iedereen gelijk is aan elkaar.’

Alle aanvoerders van de Rivierwijkers dragen de OneLove-band dit weekeinde, als symbool tegen racisme en discriminatie. Daarmee geeft de club gehoor aan de oproep van de KNVB. De voetbalbond wil dat ook de amateurclubs dit weekend zouden meedoen aan de OneLove-actie, vanwege de internationale dag tegen racisme en discriminatie, komende dinsdag.

‘We hebben alle 2.500 amateurveldvoetbalclubs een aankondigingsmail gestuurd en een OneLove-vlag’, vertelt KNVB-woordvoerder Jaap Paulsen. ‘Zo kunnen ook zij laten zien dat ze zich keren tegen elke vorm van uitsluiting.’ De aanvoerdersbanden moeten de clubs dan vervolgens wel zelf bij de KNVB bestellen, voor 4,99 euro per stuk.

De OneLove-campagne van de KNVB begon in 2020 als onderdeel van een groter actieplan van de voetbalbond tegen discriminatie en racisme. De zes kleuren van het OneLove-logo symboliseren afkomst, kleur, genderidentiteit en seksuele voorkeur.

Aanvankelijk richtte OneLove zich alleen op het profvoetbal, waar een eerdere oproep om de band te dragen tot commotie leidde. De captains Orkun Kökcu van Feyenoord en Redouan El Yaacoubi van Excelsior wilden de band in oktober uit religieuze overwegingen niet dragen.

Dit weekeinde, tijdens de tweede actiedag, zullen ze hem ook niet dragen. Kökçu gebruikt zondag tegen Ajax wel een band met ‘Respect voor iedereen’ erop. ‘Dit dekt voor mij de lading beter, en past beter bij mij’, zei hij er deze week over.

Mannen huiveriger

Die gevoeligheid over de de OneLove-band lijkt minder in het amateurvoetbal. De aanvoerders van deze elftallen zijn geen nationale bekendheden op wie de schijnwerpers gericht staan. Dat veel amateurclubs niet meedoen, komt doordat de aankondiging van de KNVB van het actieweekend bij veel van hen niet is doorgedrongen, blijkt zaterdag in een rondgang langs de Utrechtse velden.

Bij voetbalclub VSC, waarvan de velden aan die van de Rivierwijkers grenzen, kijkt de bestuurder verbaasd als hem naar de OneLove-actie wordt gevraagd. ‘Ik weet van niets’, zegt hij.

Ook de voetballers van IJsselmeervogels, die warmlopen voor het duel met het eerste vrouwenelftal van de Rivierwijkers, zeggen dat zij het niet wisten dat deze competitieronde in het teken staat van de strijd tegen racisme en discriminatie. ‘Wij steunen die gedachte wel’, zegt de aanvoerder. Uit haar tas vist ze meteen een aanvoerdersband in regenboogkleuren, die ze om haar bovenarm doet.

Beeld Klaas Jan van der Weij

De aanvoerdersband met de regenboogkleuren, die al veel langer bestaat dan de OneLove-band, prijkt ook op de bovenarm van een paspop die voor het raam is gezet in de kantine van de Rivierwijkers. ‘Die band dragen wij al veel langer’, zegt bestuurslid Bas Lodder. ‘Het lijkt erop dat vooral clubs zoals de onze, die al met diversiteit bezig zijn, het signaal van de KNVB voor dit actieweekend hebben opgepikt.’

De clubvoorzitter wil er wel bij zeggen dat vooral de vrouwenteams de regenboogband gebruiken. ‘Onze herenteams dragen hem wel maar andere mannenteams zijn soms huiveriger, omdat zo’n band kan leiden tot vervelende reacties. ‘Hou jij van homo’s of zo’, dat soort opmerkingen.’ Zo’n verhaal maakt volgens Lodder meteen duidelijk waarom het zo belangrijk is dat voetbalclubs en hun leden zich uitdrukkelijk keren tegen discriminatie. ‘De laatste jaren gaat het al wel beter, al gebeurt het nog steeds wel eens dat iemand over de schreef gaat.’

Het gaat er niet altijd zachtzinnig aan toe op de Utrechtse velden, blijkt ook uit de verhalen die betrokkenen vertellen rond de sportvelden van andere Utrechtse clubs. Je hoort er over jonge spelers die elkaar voor ‘homo’ uitmaken bij balverlies. Clubs met veel spelers met een migratieachtergrond heten soms ‘Marokkanenclubs’, waarvoor je zou moeten uitkijken.

Een van hen vertelt over een moeder met een hoofddoek die langs de kant stond en van een vader van de tegenpartij kreeg toegebeten: ‘Ga jij je kinderen eens fatsoenlijk opvoeden.’ Een andere club geeft bewust niet veel ruchtbaarheid aan het feit dat een van de actieve clubleden vroeger een vrouw was, uit angst voor mogelijke negatieve reacties. Degenen die dit vertellen, willen liever niet dat de voorbeelden naar hun club te herleiden zijn.

Corrigeren

‘Het is jammer dat zo’n OneLove-actie nodig is’, zegt scheidsrechtercoördinator Nathalie Kazdal van de voetbalclub PVC, die is gevestigd aan de westkant van Utrecht. ‘Maar onze club laat ook zien hoe goed het kan gaan in een gemengde sportclub.’

De OneLove-vlag wappert aan de rand van een van de voetbalvelden in sportpark Marco van Basten. Die locatie ligt ingeklemd tussen welvarende en minder welvarende wijken. ‘Wij hebben hier spelers van allerlei afkomsten, met hoog- en laagopgeleide ouders’, vertelt bestuurslid Mohamed Akanni. ‘En ook ons bestuur is gemengd.’

PVC is een van de clubs die de OneLove-aanvoerdersbanden heeft besteld bij de KNVB. De aanvoerders mogen zelf beslissen of ze die willen dragen of niet. ‘Wij willen niemand iets opleggen’, zegt Kazdal. ‘Dit is ook maar een symbool. Onze club is zelf al veel langer op een meer praktische manier bezig met diversiteit. De gemeente ziet ons daarin als een voorbeeld.’

Akanni vertelt dat de club er bij de samenstelling van de teams op let dat die ‘evenwichtig’ is. De club let er op dat de voetballers zich correct tegen elkaar gedragen. Foute opmerkingen worden meteen gecorrigeerd. ‘Laatst floepte iemand er uit bij een mistrap: wat een kuthomobal was dat. Toen zei een teamlid meteen dat hij dat zo niet moest zeggen. Dat werkt.’ Kazdal: ‘Misschien draagt onze werkwijze wel meer bij aan meer verdraagzaamheid dan het dragen van zo’n OneLove-band.’