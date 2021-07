Vooral twintigers in de rij voor de teststraat: ‘Tijdens avondje feesten verwachtte ik niet hier nu in de rij te staan’

Ze hadden er zo lang op gewacht en eindelijk was het dan zover, opende de horeca zijn deuren, leek de wereld uit zijn corona-winterslaap te ontwaken. Er werd gelachen, gefeest, gedanst én ... besmet. In een tijdsbestek van twee weken ‘laaide’ het virus weer op, en het treft nu vooral jongeren.

In strakke legging en top scheurt Rachel (24) op haar skeelers het Jaarbeursterrein op, naar de lange rij voor het XL-coronatestpaviljoen. De gemiddelde leeftijd van de wachtenden ligt ver onder de dertig. Rachel heeft last van keelpijn en neemt het zekere voor het onzekere nu het aantal besmettingen weer toeneemt. Vooral onder jongeren.

Een 20-jarige studente psychologie in de rij vertelt dat ze keelpijn heeft, ‘maar dat zou ook van het feesten kunnen zijn’. Ze heeft een mailtje ontvangen van een festival in Amsterdam dat ze had bezocht: een paar bezoekers bleken besmet. ‘En dat terwijl er bij de ingang heel secuur werd gecontroleerd of je wel vooraf negatief was getest.’

‘Zo’n grote testlocatie komt nu goed van pas’, zegt directeur Jaap Donker van de GGD regio Utrecht terwijl hij de drukte aanschouwt; zo'n lange rij heeft er nog niet eerder gestaan. Een paar weken geleden waren er soms niet meer dan 25 besmettingen per dag in deze provincie, maar deze week is het ‘geëxplodeerd’ tot duizend besmettingen per dag. Daarvan is 90 procent tussen de 16 en 30 jaar, vertelt Donker. ‘En bijna 13 procent heeft een positieve test. Wij zien grote besmettingsclusters van feestjes in huiselijke sfeer en in het uitgaansleven, en ook van bijvoorbeeld bijeenkomsten van mensen die samen een EK-wedstrijd hebben gekeken.’

Teststraten weer opgeschaald

Net als andere GGD’s zijn ook in de regio Utrecht de teststraten weer opgeschaald. ‘Sommige locaties waren alleen nog ’s ochtends open toen het zo rustig was. Nu draait bijvoorbeeld deze grote locatie weer tot 19 uur, en als het moet tot nog later. Dan doen we ook het tweede paviljoen hier weer open, dat we eerder hadden gesloten.’

Het komt overeen met het landelijke beeld, al is het het drukst in studentensteden als Utrecht. Tot eind juni was het overal rustig in de teststraten van de GGD’s, met landelijk minder dan 20 duizend tests per dag – waarvan ook maar zo’n 3 procent met een positieve uitslag. De afgelopen twee weken is met het aantal coronabesmettingen ook het aantal tests omhooggeschoten. Afgelopen dinsdag hebben de GGD’s in totaal 46 duizend coronatests afgenomen. Meer dan een verdubbeling in korte tijd, met bovendien een veel hoger aandeel positieve tests: zo’n 11 procent.

Lastig om binnen 24 uur getest te worden

Er overal moeten de GGD’s, die op sommige plekken al bezig waren teststraten te sluiten, een tandje bijzetten. Het wordt steeds lastiger voor iedereen die een testafspraak wil deze binnen 24 uur te regelen. In Utrecht, waar dat nog wel lukt, ontvangen ze al mensen uit andere regio's die getest willen worden. Soms moeten mensen een stukje verder rijden voor een test, zegt de woordvoerder van de landelijke koepel GGD-GHOR.

En ook de onderzoekers van het bron- en contactonderzoek (BCO) hebben het weer beredruk. De BCO-ers uit regio’s met minder besmettingen springen af en toe bij in de ‘hotspots’. In drukke regio’s worden soms alleen nog de besmette personen gebeld, die dan zelf hun contacten moeten informeren.

GGD-directeur Donker vindt het ‘zuur’ voor jongeren dat het nu weer zo loopt. ‘Ze hebben het al zo zwaar gehad en zij moeten ook het langst wachten op hun vaccinatie. Sommige jongeren gingen naar een festival waar ze een testbewijs moesten tonen en nu zijn ze toch besmet. Zij dachten dat ze veilig waren, maar dat was niet altijd zo.’

Een studente in de wachtrij vertelt ondertussen met schorre stem hoe blij ze was dat ze afgelopen weekend eindelijk weer eens met haar vriendenclub was gaan dansen in Amsterdam. En nu hoort ze overal om zich heen dat mensen besmet zijn. Voorlopig gaat ze niet meer uit, zegt ze. ‘Afgelopen weekend had ik niet gedacht dat ik hier nu in de rij zou staan, ik dacht dat het nu wel klaar was met corona.’

De 22-jarige student student techniek, verderop in de rij, vertelt dat hij zo vaak om zich heen hoort van besmettingen, dat hij zich toch even wil laten testen. ‘Voor de zekerheid. Bovendien ga ik dit weekend met de trein naar Berlijn. Straks willen ze daar geen Nederlanders meer hebben met onze hoge besmettingscijfers, dan heb ik maar liever een testbewijs bij me.’