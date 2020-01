Vooral de brandweer heeft handen vol aan turbulente Haagse nieuwjaarsnacht

Grote, georganiseerde rellen zijn uitgebleven tijdens de Haagse nieuwjaarsnacht. Rustig was het allesbehalve: de politie verrichtte 44 aanhoudingen en de brandweer moest maar liefst 608 keer uitrukken.

In de Linaeusstraat, hartje Laakkwartier, staan een stuk of tien buren rond een olievat waar houten pallets in branden. Het jaar 2020 is twee uur oud, de muziek staat niet al te hard, er wordt gekeuveld met twee agenten die in een busje passeren.

‘Gezellig, hè? Midden in het Laakkwartier!’ zegt een van de bewoners opgewekt. ‘De politie heeft ons gevraagd het vuur niet al te groot te maken, want dat trekt volk aan en dan heb je het niet meer in de hand. Daar zitten wij natuurlijk ook niet op te wachten. Ik weet niet wat ze intussen allemaal uithalen in Duindorp en Scheveningen, maar hier is het rustig. Zo kan het dus ook.’

Laakkwartier in Den Haag. De ME sluit de Damasstraat af zodat de brandweer er veilig kan blussen. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Blokkade ME

Die opmerking lijkt de goden verzoeken: nog geen tien minuten later en amper honderd meter verderop grendelen zestien ME’ers in linie de Damasstraat af. Alleen zo kan de brandweer veilig een brandje blussen in het plantsoen.

‘Doe maar stoer, kankerhoer!’, roept een dronken man die pissig is dat hij niet naar huis kan. ‘Kankerlijers!’ Een vriend weet hem te kalmeren: ‘Gewoon even wachten, joh, je kan er zo weer door.’

Nog eens acht agenten op moutainbikes komen aansnellen, een stuk of tien politiebusjes rijden gejaagd op en neer over de dwarsstraat. ‘Zet maar een stap naar achteren, anders krijg je klappen’, waarschuwt een bewoner in het trapportaal van zijn portiek. Als hij een blauw ME-busje ziet aankomen, sprint hij de trap op. ‘Ik heb vandaag geen zin in gedoe’, legt hij even later uit. ‘Ik ben vroeger vaak genoeg in zo’n busje getrokken en dan zat ik vijf weken vast.’ Was hij zo’n relschopper dan? Hij grinnikt. ‘Ach, het moest wel leuk blijven. Zo’n agent moet na afloop ook weer terug naar zijn gezinnetje kunnen, toch?’

Het stoort hem dat de politie met zoveel machtsvertoon voor zijn deur staat. ‘Ze vegen de wijk schoon en laten de brandweer alle vuurtjes in de straten blussen. Dat hadden ze toch best een uurtje later kunnen doen?’

Als de brand is geblust en de politiemacht vertrokken, blijkt het toch net even anders te liggen. ‘Er stond hier de hele avond een vuurton te branden op het plantsoen, best gezellig’, zegt een oudere man bij het muurtje van zijn voortuin. ‘Maar toen trokken ze ook de glijbaan van het speeltuintje erbij en gooiden ze d’r autobanden op. Er hing hier van die vieze, zwarte stinkrook.’

‘Kijk nou hoe het eruitziet’, wijst zijn vrouw, al in badjas. ‘Nou ja, ze moeten er zelf tegenaan kijken. En maar zeuren dat er niks voor kinderen in de wijk te doen is.’

Honderden meldingen

Is de jaarwisseling in Den Haag uit de hand gelopen, nu de traditionele vreugdevuren zijn verboden op het strand van Scheveningen en Duindorp, en in Escamp en het Laakkwartier? Of valt het mee? Grote, georganiseerde rellen zijn in elk geval uitgebleven. Maar de alarmcentrale wordt de hele avond en nacht overspoeld door meldingen van brandende containers huisvuil, door vuurwerk ontplofte scooters en verkoolde auto’s. De ME verricht charges, vaak om de brandweer te helpen. Er worden 44 aanhoudingen verricht.

Duindorp na de jaarwisseling. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Duindorp even afgesloten

Het is in meer wijken onrustig, maar de meeste ogen zijn gericht op Duindorp. De wijk wordt voor middernacht enige tijd hermetisch afgesloten, volgens de politie om te voorkomen dat relschoppers uit andere wijken kunnen binnenkomen. In de avond zijn twee fotografen van de nieuwssite Regio 15 en het AD bekogeld met zwaar vuurwerk.

Volgens bronnen van het AD is de voorzitter van de stichting Vreugdevuur Duindorp op 30 december aangehouden wegens opruiing en aanzetten tot vernielingen. Bij huiszoekingen na deze arrestaties, in en rond zeven woningen, vond de politie 370 kilo illegaal vuurwerk, diverse wapens, geld en gebruikershoeveelheden harddrugs.

Omgeknakte lantanaarnpaal in Duindorp. Beeld Arie Kievit

Op het Tesselseplein, hartje Duindorp waar al vanaf het begin van de oudjaarsdag feest wordt vierd, is het tegen enen weer betrekkelijk rustig. De politie heeft zich inmiddels weer teruggetrokken. Buurtbewoners, in zwarte sweaters van de vreugdevuren, verzamelen zich bij vuurtjes op de straathoeken.

Bij een tweede rondje door Duindorp, rond half 4 ’s nachts, blijkt dat in een deel van de Pluvierstraat alle lantaarnpalen omgeknakt als luciferhoutjes over de straat liggen. Her en der in de portieken staan bewoners nog gezellig te keuvelen. In Scheveningen, waar inmiddels de meeste straten weer stil zijn, staat een wrak in de Korbootstraat. De auto is de nieuwjaarsnacht tot drie keer toe in de fik gestoken.

Een uitgebrande auto in de Korbootstraat in Scheveningen. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant