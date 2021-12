Vooral alleroudsten hebben moeite met maken boosterprikafspraak

Mensen staan in de rij voor een boosterprik. Beeld ANP

Dit blijkt een peiling onder 11 duizend ouderen van ouderenorganisatie ANBO. Uit de peiling blijkt dat voor de helft van de 60-plussers die telefonisch een afspraak wilden maken dit moeizaam verliep. Bij sommigen werd de verbinding al snel verbroken omdat het te druk was, anderen stonden lang in de wacht. Zo’n 10 procent zegt dat het langer dan een half uur duurde voordat ze iemand aan de lijn kregen. Ook moesten veel ouderen diverse keren bellen voordat het lukte.

De overheid roept mensen op de afspraak zo veel mogelijk online te maken. Maar dit is volgens de ouderenbond voor ouderen die niet digitaal vaardig zijn geen optie. Een deel heeft bovendien niet de daarvoor benodigde DigiD-app.

De overheid roept vanaf 18 november Nederlandse ouderen van oud naar jong op voor een boostervaccinatie. De al eerder versnelde campagne - alle 60-plussers moesten voor het eind van het jaar worden gevaccineerd - is deze week opnieuw versneld. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei dinsdagavond tijdens de coronapersconferentie dat alle 18-plussers die het willen voor het eind van januari hun boosterprik moeten hebben gehad.

Lijnen overbelast

Daarbij worden de leeftijdsgroepen van oud naar jong versneld uitgenodigd om een afspraak te maken. Deze week kunnen alle 60-plussers - inmiddels ook degenen voor wie het nog geen zes maanden geleden is dat ze hun tweede prik hebben gehad - een afspraak maken. Sindsdien zijn de lijnen van de GGD verder overbelast.

‘Het landelijke GGD-callcenter heeft te maken met een extreme piekbelasting, waardoor het telefonisch maken van een prikafspraak moeilijk is’, bevestigt de GGD-koepelorganisatie GGD GHOR. Woensdag ging het om maar liefst bijna een miljoen telefoontjes. ‘En de drukte houdt aan.’

Daarom herhaalt de koepelorganisatie de oproep om zoveel mogelijk online een prikafspraak te maken. Er komen daarvoor volgens de woordvoerder steeds meer nieuwe tijdslots beschikbaar omdat de GGD’s in een sneltreinvaart proberen op te schalen, met de inzet van meer personeel en het openen van meer vaccinatielocaties. Probleem nu is, zeggen veel ouderen die online een boosterafspraak proberen te maken, dat zij dan opties krijgen aangeboden op locaties die ver weg zijn van hun woonplaats.

Help ouderen met het maken van een afspraak

Ook bij de GGD’s zien ze het door de ouderenvertegenwoordigers genoemde knelpunt. ‘Het is goed om te zien dat veel mensen een boosterprik willen, want dat is nodig tegen de omikronvariant’, stelt een woordvoerder van de GGD-koepel. ‘Maar we roepen opnieuw iedereen op om oudere familieleden, buren of kennissen te helpen met het maken van een online afspraak als ze zelf geen ervaring hebben met internet.’

Degenen die het dan toch niet lukt om online een afspraak te maken, krijgen van de GGD-koepel het advies om in ‘de daluren’ te bellen, vanaf lunchtijd. Maar ook dan staan mensen nog wel even in de wacht.’ Daarom ook het verzoek van de koepelorganisatie om niet op de herhaaltoets te drukken bij het bellen. ‘Dit houdt lijnen bezet en leidt tot een zware belasting van de callcenters.’

De GGD-koepel is bezig snel meer personeel klaar te stomen voor het callcenter dat nu niet is toegerust op de toestroom. Maar die nieuwe medewerkers moeten daarvoor eerst een training volgen, en die neemt volgens de woordvoerder enige tijd in beslag.

Liever telefonisch

Ondanks de problemen blijkt uit peiling van de ouderenbond dat veel ouderen toch de voorkeur houden voor het telefonisch maken van een afspraak. Omdat dat nu zo moeizaam gaat met de ‘chaos en overbelasting van de GGD-telefoonlijnen’, pleit de ouderenorganisatie ervoor om 60-plussers ook zonder afspraak te boosteren. Maar prikken zonder afspraak is met deze aantallen niet efficiënt, stellen de GGD’s, omdat er dan mogelijk tijdslots niet benut worden.

Van de 11 duizend respondenten van de peiling van de ANBO zegt 60 procent de boosterprik nog niet te hebben gehad. ‘ De meerderheid wacht nog steeds op de uitnodigingsbrief. Daardoor zijn er nu bijvoorbeeld mensen die zijn geboren in 1945 die nog steeds geen afspraak hebben kunnen maken, terwijl iemand die tien jaar jonger is, al een boosterprik heeft gehad’, zegt een ANBO-woordvoerder.