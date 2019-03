Voor zover bekend geen Nederlanders omgekomen bij crash vliegtuig Ethiopian Airlines, meldt BuZa

Reddingswerkers bergen de lichamen van slachtoffers in Bishoftu, waar het toestel van Ethiopian Airlines neerstortte. Beeld AFP

Bij de crash, zondagochtend, zijn alle 157 inzittenden verongelukt. Het gaat om een Boeing 737 die vanuit Ethiopië onderweg was naar Nairobi in Kenia.

Volgens het Keniaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken waren er 149 passagiers van 35 nationaliteiten en acht bemanningsleden aan boord van het toestel met vluchtnummer ET 302. Onder hen waren 32 Kenianen, achttien Canadezen, zeven Britten, acht Italianen, zeven Fransen, drie Zweden, en twee Spanjaarden. Ook zijn er slachtoffers uit Rusland, Oostenrijk, China, Indonesië, Mozambique, India, Israël en Marokko.

Het vliegtuig is ter hoogte van de plaats Bishoftu neergestort. Beeld REUTERS

Op de luchthaven van Nairobi wachtten veel vrienden en familie drie uur na de crash nog zonder informatie op hun dierbaren. ‘We wachten op mijn moeder’, zei Wendy Otieno huilend tegen persbureau Reuters. ‘We hopen dat ze op een of andere manier een andere vlucht nam of vertraagd was.’

Robert Mutanda (46) wachtte op zijn zwager uit Canada. ‘Er is nog niemand van de vliegmaatschappij of de luchthaven naar ons toegekomen', zei hij tegen Reuters. ‘Niemand heeft ons iets verteld, we staan hier en hopen op het beste.’

Het kantoor van de Ethiopische premier Abiy Ahmed sprak via Twitter condoleances uit aan ‘alle families die hun dierbaren aan boord van het vliegtuig’ verloren hebben.

Een nabestaande van een van de inzittenden van het neergestorte toestel. Beeld REUTERS

Volgens een verklaring van de vliegmaatschappij werd het contact met het toestel kort na het opstijgen in Addis Abeba verbroken. Het vliegtuig was toen ter hoogte van de plaats Bishoftu op ongeveer 60 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad. Daar zou het rond 08:44 uur (lokale tijd) zijn neergestort. Volgens de site Flightradar 24, die vliegbewegingen wereldwijd monitort, was er in de data te zien dat het toestel met ‘instabiele snelheid’ opsteeg.

Ethiopian Airlines, een vliegmaatschappij die wordt beheerd door de Ethiopische staat, vliegt naar veel bestemmingen in Afrika. Het heeft over het algemeen een goede reputatie voor veiligheid, hoewel in 2010 een vliegtuig neerstortte in de Middellandse Zee nadat het was vertrokken uit Beirut. Daarbij overleden 90 mensen.

Reddingswerkers op de plek waar het toestel is neergestort. Beeld REUTERS

De grootste ramp van de maatschappij gebeurde in november 1996, toen een vliegtuig, tevens onderweg naar Nairobi, werd gekaapt. De benzine raakte op en een motor van het vliegtuig stopte. Het toestel stortte neer in de Indische Oceaan. 123 van de 175 passagiers kwamen om het leven.

Abiy Ahmed verklaarde onlangs dat hij Ethiopian Airlines wil opengooien voor buitenlandse investeerders. Hij wil de gecentraliseerde staat aan een grote transformatie onderwerpen en meer ruimte bieden aan marktwerking.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. Office of the Prime Minister - Ethiopia

Familieleden van slachtoffers bij de luchthaven van Addis Abeba. Beeld AP

Het is de tweede keer binnen zes maanden dat er een Boeing 737 Max crasht. Op 29 oktober stortte een vliegtuig van Lion Air ook kort na het opstijgen in Jakarta neer in zee. Beide toestellen waren slechts een paar maanden oud. Uit onderzoek bleek dat bij het toestel van Lion Air een defecte sensor de crash veroorzaakte. Deze sensor gaf verkeerde informatie over het vliegtuig waardoor de neus van het toestel telkens naar beneden dook. Piloten probeerden 24 keer het handmatig het toestel weer recht te krijgen. Na elf minuten verloren zij definitief de controle over de Boeing 737 Max waarna het vliegtuig in zee stortte.