Voor wie hem vannacht gemist heeft: zo hing de ‘bloedmaan’ erbij

De maan gedurende de totale verduistering in de Amerikaanse staat Idaho. Beeld AP

Vanaf 4.28 uur Nederlandse tijd begon de schaduw van de aarde langzaam maar zeker een steeds grotere hap uit de maan te nemen. Van 5.29 tot 5.47 uur was te zien hoe de maan volledig in de schaduw van onze planeet stond, en daardoor rood kleurde: vandaar de term ‘bloedmaan’.

Slechts licht dat door de dampkring van de aarde sijpelt, bereikt op dat moment nog het maanoppervlak. Net als bij de ondergaande zon, kleurt licht dat door de dampkring gaat rood.

De verduistering van bijna anderhalf uur was in Nederland slechts een kwartier te zien: daarna ging de maan hier onder. Bovendien werd in grote delen van het land het zicht beperkt door bewolking. In Noord- en Zuid-Amerika was de totale verduistering het best zichtbaar.

Wie deze maansverduistering heeft gemist, moet tot 7 september 2025 wachten op de volgende. Ook dan zal de maan in Nederland ondergaan voor het einde van de verduistering. De eerstvolgende onafgekapte verduistering, die van begin tot eind boven Nederland is te zien, is pas op 20 december 2029 te zien.

De bloedmaan vanuit Skopje, Noord-Macedonië. Beeld ANP / EPA

De maansverduistering vanuit Buenos Aires, Argentinië. Beeld AFP