‘Voor Thatcher kwam de Falklandoorlog als geroepen, en Johnson kent zijn geschiedenis’

Boris Johnson maandag op bezoek in de haven van Tilbury. Dit soort werkbezoeken zijn altijd strak geregisseerd. Daardoor komt Johnson als premier nauwelijks meer spontaan in contact met Britse burgers en zou hij de stemming in het land niet meer goed aanvoelen. Beeld AFP

Vooraf werd verwacht dat het rapport van topambtenaar Sue Gray tamelijk slap zou worden, om een lopend politieonderzoek niet te hinderen. Klopte dit?

‘In zoverre dat er geen namen worden genoemd of schuldigen worden aangewezen. Gray heeft meer een algemeen beeld geschetst van de feestcultuur op Downing Street. En ze zegt eigenlijk: een aantal borrels waren in strijd met de coronaregels. Dat bleek genoeg om Johnson zwaar te beschadigen.

‘Met twaalf pagina’s is het rapport heel beknopt: er zijn vijfhonderd pagina’s aan bewijs en driehonderd foto’s, maar liefst zeventig getuigen legden een verklaring af. En dus wachten we weer, ditmaal op het politierapport, dat veel meer details moet bevatten.’

Hoe is er op Grays rapport gereageerd in het Verenigd Koninkrijk?

‘Johnson wordt verantwoordelijk gehouden voor de cultuur op Downing Street. Eerder heeft hij gezegd dat de borrels niet tegen de regels waren, volgens Gray waren ze dat wel. Daarmee heeft hij het parlement verkeerd voorgelicht. Hij realiseerde zich niet dat de regels werden overtreden, is nu zijn verdediging.

‘Aan de andere kant: Downing Street is de laatste decennia enorm uitgedijd. Ooit was dit alleen het kantoor van de premier en zijn adviseurs, nu werken er honderden mensen. Dat is voor één premier bijna niet te overzien. Daarom heeft Gray gezegd: er moet een apart departement komen, een ministerie van Algemene Zaken zoals ook Nederland heeft, om de orde beter te handhaven. Daarmee heeft ze Johnson een beetje geholpen: hij kan een oplossing aandragen.’

Waar hangt nu vanaf of het zijden draadje waaraan zijn premierschap hangt knapt?

‘Er zijn nog niet genoeg brieven binnengekomen van Kamerleden die hun vertrouwen opzeggen, dus hij heeft nog even respijt. Dat draadje kan nog knappen als er meer aan het licht komt na het politieonderzoek, vooral over de vier borrels die binnen zouden hebben plaatsgevonden, in de ambtswoning zelf. Als die daar inderdaad zijn gehouden en illegaal waren, krijgt Johnson een boete voor het overtreden van zijn eigen regels. Dat is zeer ernstig voor een premier.’

Hoe kijkt zijn eigen Conservatieve Partij naar dit rapport?

‘Die is gespleten. In een deel heerst onvrede over Johnsons optreden in het Lagerhuis, gisteren. Hij begon te vechten en koos de tegenaanval, terwijl iets meer bescheidenheid misschien op zijn plaats was.

‘Er is ook enige vrees dat hij in een andere wereld leeft, dat hij niet goed aanvoelt hoeveel woede er over hem is. Vroeger, als burgemeester van Londen, fietste hij nog weleens door de stad. Dan konden kiezers hem uitschelden of toelachen. Nu komt hij bijna alleen met ze in contact tijdens strak geregisseerde werkbezoeken. Dat zie je vaker bij Britse premiers, dat ze hubris krijgen, overmoed. Bij Johnson lijkt dit proces zich al snel te voltrekken.

‘Maar in een ander deel van de partij geniet de premier nog altijd veel steun. Hij heeft de Conservatieven de grootste verkiezingszege bezorgd sinds die van Thatcher in 1987. Veel Kamerleden danken hun Kamerlidmaatschap aan hem.

‘Johnson probeert nu tijd te rekken, want wie weet hoe de wereld er over een aantal weken uitziet. Leeft de koningin dan nog? Hoe verlopen de gemeenteraadsverkiezingen in mei? Is er oorlog uitgebroken?’

Daarover gesproken: Johnson spreekt vandaag in Kiev met de Oekraïense president Zelensky over de Russische dreiging. Gebruikt hij dit om uit de politieke problemen te komen?

‘Natuurlijk is dit voor hem een manier om te laten zien dat er belangrijkere dingen zijn op de wereld dan feestjes. Hij gaat Oekraïne geld geven, 100 miljoen euro, als steun aan het land. En Zelensky is een oud-komiek: er wordt uitgekeken naar een hoog komisch gehalte tussen deze twee.

‘Johnson weet dat Margaret Thatcher begin jaren tachtig grote problemen had, met name op economisch gebied. Voor haar kwam de Falklandoorlog als geroepen, het leverde haar een grote verkiezingszege op. En Johnson kent zijn geschiedenis.

‘Hij meet zichzelf dan ook een soort Messiashouding aan, hij wil zich presenteren als de redder en verdediger van Oekraïne. Zeker na Brexit wil hij laten zien dat de Britten zich niet hebben teruggetrokken op hun eiland, maar een machtsfactor zijn op het wereldtoneel. In Oekraïne valt dat op: daar was de hashtag ‘God Save the Queen’ zelfs trending op Twitter.

‘Al merk je dat partygate Johnson ook al hindert bij zijn optreden in de Oekraïnecrisis. Gisteren zou hij bellen met Poetin, maar dat werd afgelast omdat hij naar het Lagerhuis moest komen om excuses aan te bieden voor allerlei feestjes.’