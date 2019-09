Voor tegenstanders van Zandvoortse Formule 1 is de startvlag al gevallen

De eerste Formule 1-wedstrijd op het gerenoveerde circuit van Zandvoort moet over zeven maanden van start gaan. De race om hindernissen op te werpen is nu losgebarsten.

De werkzaamheden die het circuit van Zandvoort gereed moeten maken voor de Dutch Grand Prix zijn nog maar net begonnen, en nu al vinden drie natuur- en milieuorganisaties én de stichting Rust bij de Kust dat de circuitdirectie haar boekje te buiten gaat.

Bij de bestuursrechter in Haarlem valt deze week de startvlag voor een reeks juridische procedures tegen het organiseren van het prestigieuze sportproject dat na 35 jaar terugkeert in de kustplaats. Daar zal een voorlopige voorziening worden aangevraagd met als inzet dat de huidige werkzaamheden aan het circuit tijdelijk worden stilgelegd.

Het graven van greppels, het slopen van een geluidswal, het dempen van poelen in het natuurgebied rondom het circuit: de juristen van de organisaties willen weten of de strikte vergunningen hiervoor zijn verleend en worden nageleefd. Ook de door de provincie verleende ontheffing om het leefgebied van de beschermde zandhagedis en rugstreeppad aan te tasten – zeg maar de korenwolven van de Formule 1 - wordt voor de bestuursrechter aangevochten.

De uitbater die zijn viskraam al twintig jaar pal aan het racecircuit heeft staan, vertelt dat hij al die tijd nog nooit een zandhagedis of een rugstreeppad heeft gezien. Maar hij acht de kans groot dat tegenstanders van de Formule 1 zand in de wielen kunnen strooien. ‘Die zijn slim, kennen de regeltjes. Als het straks bij de Raad van State aanbelandt...’

Scepticus

Zelf is hij van enthousiasteling tot scepticus getransformeerd. Nu de gemeente en de organisatie van het autosportevenement zijn begonnen met informatiebijeenkomsten, is bij hem de stemming omgeslagen.

‘Niet alleen bij mij. Zandvoortse ondernemers hebben er niks aan.’ Niks mag, alles is gereglementeerd, moppert hij. Zijn kraam zal van de boulevard moeten verdwijnen. Zo’n beetje heel Zandvoort wordt eind april volgend jaar evenemententerrein, met organisator Dutch Grand Prix als vergunninghouder. Die club zal dan samen met de wereldautosportbond FIA de badplaats overnemen, is de vrees.

Eigenaren van de strandhuisjes kunnen die niet meer met de auto bereiken in de aanloop naar de Dutch Grand Prix. Bewoners van de aan het circuit grenzende camping Duinrand (alleen eigenaren en hun kinderen) worden verplicht om vijf dagen voor de race in hun caravan te zijn, zo werd tijdens een informatiebijeenkomst uit de doeken gedaan.

Circuit Park Zandvoort, omringd door het Natura 2000-gebied Kennemerduinen, beschikt al over allerlei vergunningen, maar de noodzakelijke aanpassingen voor de Formule 1 – tot ver buiten het circuitterrein zelf – vereisen nog veel meer papierwerk. Voorzitter Karel van Broekhoven van Rust bij de Kust, de stichting die via de Wet Openbaarheid Bestuur al een deel van dat papierwerk in bezit heeft gekregen: ‘Dit raakt ook de zeewering. Daarvoor moet weer een aparte vergunning worden verleend.’

Sijas Akkerman van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland: ‘Een omgevingsdienst van de provincie moet controleren of alles wel volgens de regels verloopt. Het punt is: de ene dienst is strenger dan de ander. Omdat de provincie zelf een van de grote spelers is in dit evenement, kan het best eens zijn dat hier iets politiek is ingestoken.’

De argwaan bij de tegenstanders is gegroeid door wat vorige week duidelijk is geworden: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat steekt 2,3 miljoen euro in aanpassingen op de vitale toegangsroute Haarlem-Zandvoort per spoor. Na het het eerste bericht over de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort zei premier Mark Rutte nog dat het Rijk er ‘geen stuiver’ in zou stoppen, vervolgens liet sportminister Bruno Bruins weten dat het Rijk wel zou gaan ‘faciliteren’, en nu komt staatssecretaris Stientje van Veldhoven met geld over de brug voor een spoortraject waarvoor voorheen nooit geld beschikbaar was.

In de omringende gemeenten is de alertheid groot, net als de juridische kennis onder veel ingezetenen. Zoals een directeur van het Bouwfonds het tegen de Volkskrant zei: ‘Het ergste is Haarlem en omgeving. Als je daar één stoeptegel wilt verleggen, woont er altijd weer een jurist in de straat die gaat procederen.’

Zo’n ‘tegel’ die mogelijk nog voor complicaties gaat zorgen, is de noodzakelijke perronverruiming bij station Zandvoort aan Zee. Dat werk is ‘stikstofgevoelig’. Minister Bruins zei zondag te hopen dat de eerste wedstrijd volgend jaar hierdoor geen gevaar loopt. Woensdag presenteert een commissie aanbevelingen over het zo snel mogelijk terugdringen van de hoeveelheid stikstof. Bruins: ‘Op Zandvoort krijgen ze hier hartkloppingen van.’

Fietsen via de buren De Zandvoortse buurgemeente Bloemendaal, waar veel verzet is tegen de komst van de Formule 1, zal niet dwarsliggen op voorwaarde dat het bereikbaarheidsplan van Zandvoort en de circuitdirectie goed in elkaar steekt. Dat heeft de gemeenteraad vorige week uitgesproken. Een van de problemen voor Bloemendaal is dat door het intensievere treinverkeer om de massa’s toeschouwers van de Grand Prix te vervoeren, een spoorovergang in Overveen vrijwel permanent gesloten dreigt te worden. Een woordvoerder van de Dutch Grand Prix zegt dat de komende weken intensief wordt overlegd met de buurgemeenten over het bereikbaarheidsvraagstuk. ‘Wij spreken zelf niet over een bereikbaarheidsplan maar over een mobiliteitsplan.’ Dat moet in december klaar zijn. Tijdens de driedaagse van de Formule 1 moeten naar schatting 40 duizend mensen per dag via de spoorlijn Haarlem-Zandvoort worden vervoerd. Op die lijn rijden nu twee sprinters per uur. Door aanpassingen kunnen voortaan in de zomer zes treinen per uur rijden. Tijdens de Formule 1 wordt gemikt op minstens tien treinen per uur. Station Haarlem, waar ProRail extra trappen gaat bouwen, wordt een belangrijk verdeelpunt voor de stroom toeschouwers – zowel voor pendelbussen als voor fietsverkeer. Omdat Zandvoort kort voor en tijdens de driedaagse voor autoverkeer nagenoeg onbereikbaar is, wordt vooral in de Haarlemmermeer nieuwe parkeerruimte gemaakt; bezoekers moeten met pendelbussen of op de fiets verder. De organisatie heeft vergunning voor 105 duizend toeschouwers per dag, exclusief 20 duizend medewerkers van het evenement zelf waartoe ook hulpdiensten worden gerekend. In november wordt begonnen met aanpassingen aan het circuit zelf.