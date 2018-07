Voor sommige boeren is de droogte een zegen: ‘Telers van bloemkool springen een gat in de lucht’

Voor veel boeren is de aanhoudende droogte in Nederland en andere delen van Europa een zegening. Van gewassen als ijsbergsla zijn de prijzen verdubbeld, constateert land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland.

Watersproeier op landbouwgrond. Foto ANP

‘Droogte leidt tot schaarste’, zegt Niels Zuurbier, voorzitter van de vakgroep vollegrondsgroenten bij LTO. Zelf teelt hij met zijn bedrijf in Heerhugowaard onder meer ijsbergsla , rode kool en spitskool. Hij juicht de droogte toe: ‘De ijsbergsla is goed aan de prijs, bloemkool net zo. De telers die het hebben staan, springen een gat in de lucht.’

Exacte cijfers over de gevolgen van de droogte heeft LTO nog niet, zegt de woordvoerder. De algemene verwachting is wel dat de opbrengst van veel gewassen ‘kwalitatief en kwantitatief tegenvalt’, aldus de organisatie. Maar dat kan ook een voordeel zijn: een kleine aardappel kan veel waard zijn, als er verder weinig aanbod en (even) veel vraag naar is.

Prijsstijging

‘Als maar de helft van je oogst lukt en de prijs is drie keer zo hoog, dan zit je alsnog goed’, zegt akkerbouwer Hans Eelderink uit Zelhem. Hij teelt onder meer aardappelen en maïs. Omdat hij vooral op contractbasis levert, schiet hij weinig met de prijsstijging op. ‘De boeren zonder zo'n contract profiteren het meest. Al zaten die vorig jaar in de put, toen het zo veel regende.’

Waar de boer zich heeft gevestigd, bepaalt ook hoe veel hinder hij ondervindt van de droogte. Zuurbier zit met zijn bedrijf in het lage deel van Nederland, waardoor hij mag sproeien met slootwater. In hoger gelegen delen als de Achterhoek en Noord-Brabant geldt een beregeningsverbod: boeren moeten het daar doen met grondwater en de regen, die niet valt. Hoewel veel boeren een drainagesysteem hebben dat grondwater oppompt, komen volgens LTO anderen in de problemen. De LTO-woordvoerder zegt te weten van boeren die het sproeiverbod negeren en boetes accepteren, om te voorkomen dat hun oogst mislukt.