Voor Russen met een leven in Europa is het dringen voor de trein naar Helsinki

Nu het vliegverkeer stilligt, proberen veel Russen die wonen, werken of studeren in Europa de hogesnelheidslijn te nemen naar Helsinki. Volgens de Finse vervoerder VR is de trein stijf uitverkocht. ‘Aan de bagage te zien zijn het veel passagiers die voor langere tijd verhuizen.’

Ze kennen elkaar nog maar een paar uur, maar nu al ogen Kristina (23) en de drie jaar jongere Yevgeni als de beste vrienden. Druk pratend stappen de Russen uit de trein, zij met een handtasje en een grote roze koffer, hij met een koffer, schoudertas en veldfles. Als hij klaagt dat zijn vaccinatiebewijs tijdens de drieënhalf uur durende reis van St.-Petersburg naar Helsinki maar liefst twee keer is gecontroleerd en dat van andere passagiers slechts één keer, grapt zij: ‘Komt gewoon omdat je er zo raar uitziet.’

Misschien dat hun gedeelde lot ze snel heeft samengebracht; zonder de oorlog in Oekraïne hadden de twee jonge Russen nooit in deze trein gezeten. Nu moesten ze wel. Zij omdat het vliegverkeer stilligt, hij omdat hij bang was dat de grens zou sluiten.

Alternatieven voor vliegen

Getuige de reizigersstroom op het tochtige perron zijn ze niet de enigen. Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne proberen veel Russen hun land te verlaten. Ze zijn bang dat ze niet meer weg kunnen, of dat ze bij een algehele mobilisatie zullen worden opgeroepen voor het leger. Anderen vertrekken vanwege de toenemende repressie of de knellende internationale sancties.

Nu het meeste vliegverkeer stilligt, komen ze met de auto, bus of trein. Aan de Fins-Russische grens is het drukker dan normaal. Ook de bussen tussen St.-Petersburg, dat 300 kilometer van Helsinki ligt, zitten vol. Volgens de Finse vervoerder VR is de hogesnelheidstrein, die twee keer per dag gaat, al dagenlang stijf uitverkocht. ‘Aan de bagage te zien zijn het veel passagiers die voor langere tijd verhuizen’, zei VR-bestuurder Topi Simola vorige week tegen persbureau AFP.

Niet iedereen kan zomaar naar Finland gaan. Reizigers moeten beschikken over een visum én ze moeten gevaccineerd zijn met een door de EU goedgekeurd coronavaccin – dus niet het Spoetnik-vaccin dat in Rusland gemeengoed is. Geen wonder dat de meeste Russische passagiers al in Europa wonen, studeren of werken. Voor de hogesnelheidslijn geldt ook nog eens dat vanwege corona alleen Russische of Finse staatsburgers een kaartje mogen boeken.

Desnoods te voet

Ook Kristina en Yevgeni, die uit angst voor repercussies voor hun familie niet met hun achternaam in de krant willen, wonen in de EU. Zij volgt in Amsterdam een bacheloropleiding media en informatie. Ze was in Moskou voor familiebezoek en zou vorige week maandag terugvliegen naar Nederland. Toen alle vluchten werden geannuleerd, kocht ze snel een kaartje voor de trein. Nu vliegt ze deze week alsnog naar Amsterdam.

Yevgeni is geboren in Rusland, maar woont al van kinds af aan in Finland. Hij heeft zowel de Finse als de Russische nationaliteit. Nadat hij in december in Finland de dienstplicht had vervuld, was hij voor het eerst in negen jaar in Rusland om zijn familie te bezoeken. Toen de oorlog begon, besloot hij snel terug te gaan. ‘Donderdag keek ik online naar treinkaartjes. Eerst waren er nog honderd stoelen beschikbaar. Toen ik even later weer keek, waren er nog maar negentien over. Ik heb meteen geboekt.’

Yevgeni zegt dat hij de reis wel spannend vond, vanwege zijn dubbele nationaliteit. ‘Ik was bang dat dit bij de Russische grensovergang misschien voor problemen zou zorgen.’ Met zijn familie had hij van tevoren een plan B bedacht. Als het met de trein niet lukte, zou iemand hem met de auto naar de grens brengen vanuit de aan Finland grenzende en uitgestrekte Russische regio Karelië, waarna zijn moeder hem aan de andere kant zou oppikken.

Kristina zegt dat ze desnoods te voet zou zijn gegaan, al weet ze niet precies hoe en waar. Gelukkig hoeft ze dat plan nu niet meer uit te denken.

VR, een staatsbedrijf dat de treindienst samen met de Russische spoorwegen aanbiedt, wil het aantal ritten snel uitbreiden naar vier per dag. Daarnaast overlegt het bedrijf met de Russen of reizigers uit andere EU-landen ook aan boord mogen. ‘We weten dat er tienduizenden EU-burgers in Rusland verblijven en we gaan ervan uit dat veel van hen naar huis willen’, aldus VR-bestuurder Simola.

Of het gaat lukken is nog maar de vraag. Ook tussen Rusland en Finland zijn de spanningen opgelopen. Finland heeft de Russische invasie streng veroordeeld en stuurt geweren, munitie en antitankwapens naar Oekraïne. Afgelopen vrijdag werd de Finse president Sauli Niinistö warm ontvangen door de Amerikaanse president Joe Biden. Voor het eerst lijkt een meerderheid van de Finnen voorstander van het Navo-lidmaatschap.

Informatiesoep

Voor Kristina en Yevgeni, als in de EU woonachtige Russen, was het de afgelopen weken niet eenvoudig om met hun familie over de oorlog te praten. Hij: ‘In Rusland zit je in een informatiesoep waarin je langzaam gaar wordt gekookt. Je hebt wel alternatieve informatiebronnen, maar om die te raadplegen moet je moeite doen. Dat is voor veel mensen te veel gevraagd.’

Zij: ‘Ze zijn gewoon lui.’

Volgens Yevgeni zijn er veel Russen die de regeringspropaganda geloven. ‘Mijn oma gelooft ook dat Oekraïne moet worden bevrijd van de nazi’s. Je hoort ook om je heen dat er bewijzen zijn gevonden dat de Navo wapens aan het plaatsen was in Oekraïne en dat Rusland daarom als eerste moest toeslaan.’

De twee lopen richting de houten deuren van het prachtige centraal station, geopend in 1919, twee jaar nadat Finland onafhankelijk werd van Rusland. Op het tochtige stationsplein collecteren twee vrouwen van het Rode Kruis voor Oekraïne.

Zullen de Europeanen misschien anders tegen hen aankijken, nu Rusland een oorlog is begonnen? Yevgeni vermoedt van wel. Hij hoorde van zijn moeder dat ze op het werk in Finland met de nek werd aangekeken. ‘Ze heeft net een nieuwe baan en ze merkt dat collega’s achter haar rug om met elkaar praten. Maar misschien is ze overgevoelig, dat kan. Ze is nogal een zenuwachtig type.’

Kristina vindt het stom dat alle Russen soms over één kam worden geschoren. Zelf verwacht ze geen moeilijkheden. ‘Ik ben erg op mezelf en praat niet over politiek. Ik weet er niks van en niemand zit op mijn mening te wachten.’