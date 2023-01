Voor Richard de Mos is met de rechtszaak ‘de weg naar eerherstel’ begonnen

Voormalig Haags wethouder Richard de Mos komt aan bij de Rotterdamse rechtbank voor de start van de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen hem. Beeld ANP

Onder gejuich van tientallen sympathisanten van Hart voor Den Haag, getooid met groen-gele sjaals, groen-gele spandoeken en groen-gele gebakjes, parkeert een groen-gele limousine pontificaal op de stoep van de Rotterdamse rechtbank. Richard de Mos, het haar strak gewaxt, stapt uit en toont zich optimistisch. ‘Ik heb er heel veel zin in’, zegt de voorman van de Haagse gemeenteraadspartij. ‘Dit is de weg naar eerherstel.’

Waarom hij het zo rooskleurig inziet? ‘Omdat je weet dat je altijd in het belang van de stad hebt gehandeld. En omdat je weet dat je het goede hebt gedaan.’

Daar moet hij alleen de rechter nog van zien te overtuigen, in de twaalf dagen die voor zijn strafzaak zijn uitgetrokken. ‘We gaan ervoor zorgen dat we het goed gaan uitleggen’, zegt De Mos voordat hij deze maandagochtend de rechtbank betreedt. ‘En dat we vrijspraak gaan binnenhalen.’

Het zijn niet de minste strafbare feiten die De Mos ten laste zijn gelegd. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van deelname aan een criminele organisatie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Als wethouder in het Haagse college zou hij in ruil voor ruim een ton aan partijdonaties vergunningen hebben verstrekt aan bevriende ondernemers. Ook zou hij hun invloed op zijn beleid hebben gegeven.

Naast De Mos staan vandaag ook voormalig Hart voor Den Haag-wethouder Rachid Guernaoui, partijgenoot Nino Davitualini en een vijftal vastgoed- en horecabazen terecht. De bekendste is Edwin Jansen, ooit de manager van Anouk, Kane en Direct en jurylid bij Idols.

Drieënhalf jaar lang werkte justitie aan de strafzaak. Het strafdossier telt zo’n 15 duizend pagina’s, inclusief appjes die de verdachten aan elkaar hebben gestuurd en verslagen van afgetapte telefoongesprekken.

‘Heksenjacht’

Voor Richard de Mos begon het onderzoek in oktober 2019, toen de rijksrecherche in alle vroegte zijn huis binnenviel en hij direct zijn telefoon moest inleveren. In zijn boek Mijn Verhaal, dat De Mos later publiceerde, blikt hij terug op die ochtend: ‘Mijn vriendin en ik moesten naast elkaar op de bank gaan zitten en mochten niet met elkaar praten. (...) Gesnuffel tussen de foto’s van mijn onlangs overleden moeder, lades die open en dicht gingen, blikken van vreugde op de gezichten van de speurder bij het vinden van bankafschriften en facturen.’

Nu, in de Rotterdamse rechtszaal, spreekt De Mos van een ‘heksenjacht’. Justitie zet zijn wethouderschap geheel ten onrechte in een kwaad daglicht, betoogt hij herhaaldelijk. ‘Je bent gekozen om de belangen van het volk te dienen. Laat ik dat nou met mijn partij tot een kunst verheven hebben.’ Bij Hart voor Den Haag komt iedereen ‘binnen zonder kloppen’, aldus De Mos. ‘Dan gaan we kijken wat we kunnen regelen.’ Maar dat hij zijn belangrijkste donateurs zou hebben bevoordeeld? ‘Dat causale verband is er niet geweest.’

‘Ombudspolitiek’, noemt de oud-PVV’er zijn manier van politiek bedrijven. In Den Haag staat hij bekend als een politicus die je overal voor kunt bellen, of het nu om een loszittende stoeptegel of een terrasvergunning gaat. Voor veel inwoners van de hofstad is De Mos gewoon ‘Richard’, ‘Ries’, de man die opgroeide als zoon van een kraamverzorgster en een schipper op de grote vaart, die weet hoe een ‘broodje troep’ bij Broodje van Dootje smaakt en welk rugnummer ADO-legende Aad Mansveld droeg.

Jacobse en Van Es

Tel daar een flinke plens Haagse humor en een mespuntje Jacobse en Van Es bij op en het laat zich eenvoudig verklaren waarom De Mos, ondanks zijn strafzaak, nog altijd razend populair is onder de Haagse bevolking. Net als in 2018 kwam Hart voor Den Haag vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen als grote winnaar uit de bus.

De corruptieverdenkingen leidden er wel toe dat dat de partij dit keer het nakijken had bij de coalitieonderhandelingen, nadat De Mos en Guernaoui zich eerder al gedwongen hadden gezien hun wethouderschap neer te leggen. Voor De Mos is het een bewijs dat hij slachtoffer is van een samenzwering: concurrerende fracties, justitie en de media zouden hem een kopje kleiner willen maken. Als tijdens de zitting een filmpje van een raadsdebat wordt vertoond waarin hij door de Haagse SP van cliëntelisme wordt beschuldigd, zegt hij tegen de rechter: ‘Ja, dat krijg je dus, als je te groot wordt.’

De zaak tegen De Mos doet in veel opzichten denken aan die tegen een andere lokale partijleider die voor corruptie werd vervolgd: Jos van Rey uit Roermond. Ook hij genoot een enorme populariteit onder de plaatselijke bevolking, ook hij stond te boek als iemand met wie wel iets viel te regelen.

Toeval of niet, in 2016 zat Van Rey in dezelfde rechtbank als waar De Mos nu zit, tegenover dezelfde rechter. En uitgerekend Van Rey belde de Haagse politicus in 2020 op om hem een hart onder de riem te steken. ‘Vandaag is een slechte dag, maar weet dat je achterban alleen maar groter wordt’, zei hij, zo staat te lezen in Mijn Verhaal.

Van Rey werd in 2019 veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens omkoping, witwassen en stemfraude, maar schopte het na de laatste gemeenteraadsverkiezingen wel weer tot wethouder.

Mocht Richard de Mos een straf krijgen opgelegd, dan kan hij zich daar in elk geval aan vastklampen: voor een beetje politicus zijn er vele wegen naar eerherstel.

Vandaag wil De Mos nog niet op een vonnis vooruitlopen. Na zich urenlang met ogenschijnlijke zelfverzekerdheid te hebben verweerd, en de rechtszaal meermaals aan het lachen te hebben gemaakt, wordt hij tegen het einde van de zitting ineens emotioneel. ‘Ik heb altijd geknokt voor de stad en nu moet ik hier de gekste dingen aanhoren’, snikt hij. ‘Ik word afgemaakt. En voor wat?’